الحكومة الكورية تدين بشدة استخدام أسلحة كيميائية في سوريا

نددت الحكومة الكورية بشدة باستخدام أسلحة كيميائية في سوريا.

وقالت وزارة الخارجية الكورية في بيان أصدرته أمس الأحد إن الحكومة الكورية لا تتسامح مع استخدام أسلحة كيميائية تحت أي ظرف من الظروف، نظرا لأن ذلك يشكل تهديدا للسلام والاستقرار العالميين.

وأضافت أن سيول تدعم دعما كاملا الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لمنع وقوع ضحايا من المدنيين نتيجة لاستخدام الأسلحة الكيميائية.

الجدير بالذكر أن قوات الحكومة السورية متهمة بشن هجوم كيماوي على المدنيين يوم السابع من أبريل الجاري في مدينة "دوما" الخاضعة لسيطرة المعارضة في الغوطة الشرقية القريبة من دمشق، مما أسفر عن مقتل أكثر من 70 شخصا، بمن فيهم عدد من الأطفال.

وردا على هذا الهجوم ن قصفت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا يوم السبت الماضي أهدافا يشتبه بعلاقتها بالأسلحة الكيميائية في سوريا.

ويشار إلى أن كوريا الجنوبية بصفتها دولة عضواً في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعترض بشدة على إنتاج واستخدام الأسلحة الكيميائية.

وقد تم تأسيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالتزامن مع دخول اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية حيز التنفيذ يوم التاسع والعشرين من شهر أبريل من عام 1997.

وتستهدف الاتفاقية إزالة فئة كاملة من أسلحة الدمار الشامل من خلال حظر استحداث وإنتاج وحيازة وتخزين الأسلحة الكيميائية والاحتفاظ بها أو نقلها أو استخدامها من جانب الدول الأطراف.

وتضم الاتفاقية في عضويتها 192 دولة، بينما لم تنضم إليها كوريا الشمالية حتى الآن.

