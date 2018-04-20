إقامة مراسم بمناسبة الذكرى الرابعة على حادث غرق العبارة سيه وال

أقيمت اليوم الاثنين في مدينة "آن سان" مراسم بمناسبة الذكرى الرابعة على حادث غرق العبارة "سيه وال"، بتنظيم مشترك بين وزارة الشؤون البحرية ووزارة التعليم.

وحضر المراسم أعضاء أسر الضحايا الطلاب والمدرسين، بالإضافة إلى عدد من المواطنين والمسؤولين الحكوميين ونواب البرلمان، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء "لي ناك يون"، ونائب رئيس الوزراء ووزير التعليم "كيم سانغ غون".

وأقيمت مراسم أخرى مماثلة في مدينة "إنتشون" اليوم أيضا بحضور عدد من أعضاء أسر الحضايا ووزير الإدارة العامة والأمن "كيم بو كيوم"، وعمدة بلدية مدينة "إنتشون" وعدد آخر من المسؤولين الحكوميين والمواطنين.

الجدير بالذكر أن العبارة "سيه وال" التي كانت تزن 6825 طنا قد تعرضت للغرق يوم السادس عشر من شهر أبريل من عام 2014 قبالة سواحل جزيرة "جين دو" الواقعة في جنوب غرب البلاد، وهي في طريقها من مدينة "إنتشون" إلى جزيرة "جيجو" ، وكان على متنها 476 من أعضاء طاقم العبارة والطلاب والمدرسين الذين كانوا في رحلة مدرسية إلى جزيرة "جيجو".

وقد لقي 304 من بين 476 راكبا مصرعهم بسبب غرق العبارة، وكان معظم الضحايا من طلاب ومدرسي مدرسة "دان وان" الثانوية في مدينة "آن سان"، حيث بلغ عددهم 261.

وتم انتشال العبارة "سيه وال" في شهر أبريل من العام الماضي بعد مرور 3 سنوات على غرقها، وتجرى الآن عملية البحث عن رفات الضحايا المفقودين.

وبهذه المناسبة، تعهد الرئيس الكوري "مون جيه إين" في منشور على صفحته على فيسبوك أمس الأحد بالكشف عن الحقائق المتعلقة بحادث غرق العبارة "سيه وال".

وقال الرئيس "مون" إن حكومته سوف تستمر في البحث عن جثث المفقودين، موضحا أنه سيتم استئناف عملية البحث عن رفات الضحايا الخمس المفقودين داخل العبارة بمجرد تنصيب هيكل العبارة في وضعه إلى الأعلى خلال شهر مايو القادم.

وأكد أن الحكومة سوف تتشاور مع أسر الضحايا وسوف تستطلع الرأي العام حول الطريقة التي سيتم بها استخدام العبارة الغارقة، ضمن الجهود الرامية إلى رفع مستوى الوعي بالسلامة.

