مؤشر الشعور الاقتصادي الفعلي المتوقع للصناعات الإنتاجية يسجل أعلى مستوى

سجل مؤشر الشعور الاقتصادي الفعلي المتوقع للصناعات الإنتاجية في كوريا الجنوبية أعلى مستوى منذ ثلاث سنوات، ولكن مازال الغموض يكتنف التوقعات حول الانتعاش الاقتصادي.

وأصدرت غرفة التجارة والصناعة الكورية تقريرا حول نتائج مسح أجرته على 2200 شركة إنتاجية حول التوقعات الاقتصادية خلال الربع الثاني من هذا العام. وبموجب هذا التقرير، بلغ مؤشر الشعور الاقتصادي الفعلي المتوقع للصناعات الإنتاجية 97 نقطة، بارتفاع مقداره 11 نقطة مقارنة بالربع الأسبق، مسجلا بذلك أعلى مستوى منذ الربع الثاني من عام 2015.

ولكن لم يتجاوز المؤشرُ المستوى المعياريَ البالغ 100 نقطة للربع الخامس عشر على التوالي منذ أن تم تسجيل 103 نقاط في الربع الثالث من عام 2014.

وأشار التقرير إلى أن 24.7% من الشركات المشاركة في المسح عبرت عن توقعات متفائلة، بينما عبرت 27.3% منها عن توقعات متشائمة، وقال 48% منها إنه لن يحدث أي تغيير في الوضع الاقتصادي الكوري خلال الربع الثاني من هذا العام.

ومن بين الصناعات التي عبرت عن توقعات متفائلة، صناعات المعلومات والاتصالات والأدوات الإلكترونية المنزلية، بما في ذلك قطاع الهواتف الذكية والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وخدمات السحابة الإلكترونية، حيث بلغ مؤشر الشعور الاقتصادي الفعلي المتوقع لهذه الصناعات 112 نقطة.

وفي المقابل عبرت صناعات الحديد والصلب والسيارات وبناء السفن عن توقعات متشائمة، حيث بلغ المؤشر لصناعة الحديد 84 نقطة، و88 نقطة لصناعة السيارات، و66 نقطة فقط لصناعة بناء السفن.

بالإضافة إلى ذلك، عبرت الشركات الكورية عن مخاوفها من نشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين وحدوث تغيير في بيئة العمل والتقلبات في سعر الصرف بالإضافة إلى احتمال رفع سعر الفائدة المحلي.

