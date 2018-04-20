الرئيس الكوري يقبل استقالة رئيس هيئة الرقابة المالية

قبل الرئيس الكوري "مون جيه إين" اليوم الثلاثاء الاستقالة التي قدمها رئيس هيئة الرقابة المالية "كيم كي شيك" بعد وقت قليل من إعلان لجنة مراقبة الانتخابات أن سلوكياته وتبرعاته السابقة تنتهك القوانين، أمس الاثنين.

ويذكر أنه منذ أن قرر الرئيس "مون جيه إين" ترشيح "كيم" لرئاسة هيئة الرقابة المالية يوم الثاني من شهر أبريل الجاري، ظل هناك جدل حاد على الساحة السياسية بشأن أخلاقياته.

وكان "كيم كي شيك" نائبا برلمانيا خلال الفترة من عام 2012 وحتى عام 2016. وخلال تلك الفترة ذهب في رحلات عمل خارجية على حساب منظمات مالية خاضعة لرقابة اللجنة البرلمانية التي كان عضوا فيها.

كما ذهب "كيم" أيضا في رحلات عمل خارجية أخرى برفقة مساعدته التي كانت تعمل بصفة مؤقتة.

ومن ثم، بدأت الساحة السياسية الكورية تشهد توترا متصاعدا نيتجة للمجابهة بين المعسكر الحاكم الذي كان يحاول حماية "كيم"، والمعسكر المعارض الذي ظل يطالب بإقالته.

ومما زاد الطين بلة، الكشف عن أن "كيم"، عندما اقتربت نهاية فترة عضويته كنائب في البرلمان، قد استخدم أمواله السياسية المتبقية التي تبلغ 50 مليون وون، للتبرع إلى "المعهد الكوري للمستقبل" الذي كان يرأسه. وقالت أحزاب المعارضة إن ذلك النوع من التبرعات ينتهك قانون انتخابات المناصب العامة، وهو ما أدى إلى زيادة المجابهة بين المعسكرين الحاكم والمعارض من الأحزاب السياسية.

وبالتالي طالب الرئيس "مون جيه إين" اللجنة المركزية الوطنية للانتخابات بتقديم تقييم رسمي حول ما إذا كانت سلوكيات "كيم" وتبرعاته قد انتهكت القوانين، مؤكدا على أنه سيقيله إذا توصلت اللجنة إلى أن أي نشاط من أنشطته في أثناء عمله كنائب برلماني كان مخالفا للقوانين.

وفي الواقع، كان تعيين "كيم كي شيك" رئيسا لهيئة الرقابة المالية قد أثار توقعات متفائلة من الكثيرين بأنه سيتمكن من تنفيذ إصلاح المنظمات المالية، نظرا لأنه كان ناشطا مدنيا تابعا لتضامن الشعب من أجل الديمقراطية التشاركية.

لكن هذه التوقعات قد انتهت دون نتائج لأن "كيم" كان غير مؤهل من الناحية الأخلاقية ليكون رئيسا لهيئة الرقابة المالية.

