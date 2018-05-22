قمة دول شمال شرق آسيا

سيقوم الرئيس الكوري "مون جيه إين" بزيارة إلى اليابان لحضور مباحثات القمة الكورية الصينية اليابانية يوم 9 من هذا الشهر. ومن المقرر أن يحضر المباحثات التي ستعقد في العاصمة اليابانية طوكيو رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" ونظيره الصيني "لي كيه كيانغ".

تجدر الإشارة إلى أن زيارة مون إلى اليابان ستأتي لأول مرة منذ توليه السطة وبعد مرور 6 أعوام و5 أشهر على زيارة الرئيس الكوري السابق "لي ميونغ باك".

وقد ظلت الدول الثلاث تستضيف مباحثات القمة بينها بالتناوب، ولكن لم تعقد المباحثات منذ قمة سيول في شهر نوفمبر من عام 2016 نتيجة للموقف الصيني السلبي نتيجة للصراعات الصينية اليابانية والاضطرابات السياسية الناتجة عن عزل الرئيسة الكورية السابقة.

ومن المتوقع أن تركز مباحثات القمم القادمة على مناقشة سبل التعاون بين الدول الثلاث من أجل تنفيذ بيان "بان مون جوم".

وصرح المكتب الرئاسي الكوري بأن الرئيس مون سيشرح خلال القمة الثلاثية نتائج مباحثات القمة الأخيرة بين الكوريتين، وسيناقش سبل تعزيز التعاون بين الدول الثلاث في مجال نزع الأسلحة النووية وإحلال السلام الدائم في المنطقة. كما من المقرر أن تناقش الدول الثلاث سبل تطوير التعاون الحقيقي والأوضاع الإقليمية والدولية.

وبعد المباحثات الثلاثية، من المقرر أن يجري "مون" مباحثات ثنائية مع رئيس الوزراء الياباني لمناقشة سبل تطوير العلاقات الكورية اليابانية نحو المستقبل. كما يتوقع أن يتبادلا الآراء حول سبل التعاون من أجل نزع الأسلحة النووية وإحلال السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية. ومن المتوقع أيضا أن يطلب رئيس الوزراء آبيه مرة أخرى طرح مسألة عقد قمة كورية شمالية يابانية، وقضية المختطفين اليابانيين، في الحوار بين الكوريتين.

وترى الرئاسة الكورية أن توصيل الرسالة الكورية الشمالية للجانبين الصيني والياباني على نحو كاف سيساعد على نزع الأسلحة النووية ودخول مرحلة اتفاقية السلام في المستقبل.

ورغم أن قضية شبه الجزيرة الكورية لا تهم الكوريتين فقط بل ترتبط بالمصالح المباشرة للصين واليابان أيضا، مما يشير إلى أن أي مسألة يمكن أن تجري على ما يرام دون تعاون هاتين الدولتين.