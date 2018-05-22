مستشار الرئيس يؤكد على أهمية وجود القوات الأمريكية في كوريا

قال "مون جونغ إين" المستشار الخاص للرئيس الكوري الجنوبي للشؤون الدبلوماسية والأمنية والوحدوية إنه لم يطالب بانسحاب القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية.

وأكد "مون" أمس الخميس على أنه لديه وجهة نظر إيجابية حول ضرورة وجود القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية حتى بعد توقيع تلك الاتفاقية من أجل الاستقرار الاستراتيجي في شمال شرق آسيا والاستقرار السياسي في كوريا الجنوبية.

وكان المستشار "مون" قد كتب مقالا لمجلة "الشؤون الخارجية" الأمريكية المتخصصة في الشؤون الدبلوماسية قال فيه إن وجود القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية قد يكون أمرا غير مبرر إذا تم توقيع اتفاقية للسلام في شبه الجزيرة الكورية.

وأثارت تصريحات "مون" هذه جدلا حادا لدرجة أن الرئيس الكوري "مون جيه إين" نفسه أكد أن وجود القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية يعتبر أمرا يتعلق بالتحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وليس له أي علاقة بتوقيع اتفاقية للسلام في شبه الجزيرة الكورية.

بالإضافة إلى ذلك، أجرى "إيم جونغ سوك" كبير مساعدي الرئيس مكالمة هاتفية مع المستشار "مون" نقل إليه من خلالها موقف الرئيس.

وقال المستشار "مون" إن تصريحاته السابقة حول أنه لا يمكن تبرير وجود القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية بعد توقيع اتفاقية للسلام تُفَسّر باحتمال إجراء مباحثات حول وجود القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية في حالة تطبيع العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وأشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي الأسبق "هينري كيسنجر" قد قال إن القوات الأمريكية سوف تستمر في البقاء في الأراضي الكورية إذا رغبت الحكومة الكورية في ذلك.

