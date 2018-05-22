الكوريتان تشكلان فريقا موحدا في بطولة العالم لكرة الطاولة

قررت الكوريتان تشكيل فريق موحد في بطولة العالم لكرة الطاولة، حيث من المتوقع أن يتم تنشيط التبادل الرياضي بين الكوريتين في المستقبل.

وقال اتحاد كرة الطاولة الكوري أمس الخميس إن ممثلي المنتخبين الكوريين الجنوبي والشمالي قد اتفقوا على تشكيل فريق موحد ليلعب في ضد المنتخب الياباني في الدور نصف النهائي لبطولة العالم لكرة الطاولة للسيدات التي تقام حاليا في مدينة هالمشتاد السويدية.

وكان من المقرر أن يتواجه المنتخبان الكوريان أمس الخميس في الدور ربع النهائي من منافسات فرق السيدات في بطولة العالم. ولكن أبلغ ممثلو المنتخبين الاتحاد الدولي لكرة الطاولة قبل يوم واحد من انعقاد المباراة بينهما بعدم رغبتهما في اللعب ضد بعضهما البعض في الدور ربع النهائي.

ووافق مجلس إدارة الاتحاد الدولي لكرة الطاولة على طلب المنتخبين الكوريين الجنوبي والشمالي للعب بفريق موحد.

وسيلعب الفريق الموحد المكون من 9 لاعبات، منهن 5 لاعبات من كوريا الجنوبية و4 لاعبات من كوريا الشمالية، ضد المنتخب الياباني في مباراة الدور نصف النهائي التي ستقام اليوم الجمعة، بحيث يكون اسم الدولة للفريق الموحد "كوريا"، وسيتم رفع العلمين الكوريين الجنوبي والشمالي في حفل توزيع الجوائز إذا استطاع الفريق الموحد الفوز بأحد المراكز الثلاثة الأولى في البطولة.

وتعد هذه هي المرة الرابعة التي يتم فيها تشكيل فريق رياضي موحد بين الكوريتين منذ أن شاركت الكوريتان في بطولة العالم لكرة الطاولة التي عقدت في مدينة جيبا اليابانية في عام 1991 بفريق موحد، وقد تمكن ذلك الفريق من الفوز بالميدالية الذهبية في منافسات الفرق للسيدات متغلبا على المنتخب الصيني، وتم رفع علم شبه الجزيرة الكورية مع عزف أغنية آريرانغ في حفل توزيع الجوائز بدلا من النشيدين الوطنيين للكوريتين.

كما تم تشكيل فريق موحد آخر بين الكوريتين للمشاركة في بطولة كرة القدم الدولية للشباب التي أقيمت في عام 1991 أيضا في العاصمة البرتغالية ليشبونه، واستطاع التأهب إلى الدور ربع النهائي.

وبعد مرور 27 عاما، اتفقت الكوريتان على تشكيل فريق موحد لهوكي الجليد للسيدات للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي عقدت في مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية في شهر فبراير الماضي.

