القمة الكورية الأمريكية تبحث سبل إنجاح القمة بين واشنطن وبيونغ يانغ

من المقرر أن تعقد محادثات القمة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في واشنطن يوم الثاني والعشرين من شهر مايو الجاري.

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي تعقد فيها محادثات قمة بين الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" ونظيره الأمريكي "دونالد ترامب".

وقال البيت الأبيض الأمريكي في بيان له إن الرئيسين الأمريكي والكوري سيناقشان التطورات الأخيرة في شبه الجزيرة الكورية، خاصة بعد عقد محادثات القمة بين الكوريتين يوم السابع والعشرين من أبريل الماضي، والقضايا المتعلقة بمحادثات القمة المرتقبة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

ومن جانبه قال مكتب الرئاسة في سيول إن الرئيسين سيؤكدان مجددا على متانة التحالف بين البلدين، واستمرارهما في التعاون الوثيق لإحراز تقدم في الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية، بما في ذلك بحث سبل إنجاح القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وقد سبق وأن أكد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على أنه يستهدف تحديد جدول أعمال نزع السلاح النووي في اجتماعه مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، مشيرا بذلك إلى أن الولايات المتحدة تهدف إلى إيجاد حل شامل لقضية نزع السلاح النووي في المرحلة الأولى من التفاوض مع كوريا الشمالية.

كما قال مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي "جون بولتون" يوم الثامن والعشرين من أبريل الماضي إن الولايات المتحدة تضع نصب أعينها النموذج الليبي لنزع السلاح النووي وتسعى لتطبيقه في كوريا الشمالية.

الجدير بالذكر أن ليبيا والولايات المتحدة قد توصلتا في عام 2003 إلى اتفاق تتخلى ليبيا بموجبه عن برنامجها النووي كشرط مسبق لتطبيع العلاقات بينهما.

لكن كوريا الشمالية تفضل نزع أسلحتها النووية على مراحل وترغب في الحصول على تعويضات اقتصادية وضمان نظامها الحاكم في كل مرحلة.

ومن المتوقع أن يبذل الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" جهودا لغرس الثقة المتبادلة بين واشنطن وبيونغ يانغ، نظرا لأنها تعتبر عنصرا أساسيا لتوصل الجانبين إلى اتفاق شامل بشأن نزع السلاح النووي.