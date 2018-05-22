إنتاجية العمالة الكورية أقل من نظيرتها في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

اتضح أن إنتاجية العمالة الكورية في مرتبة أقل من نظيرتها في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نتيجة لساعات العمل الطويلة والإضافية للعمال الكوريين.

وطبقا لبيانات صادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لكل ساعة عمل في كوريا الجنوبية 34.3 دولار في العام الماضي، بارتفاع 1.4 دولار مقارنة بالعام الأسبق.

وكان الناتج المحلي الإجمالي لكل ساعة عمل قد شهد ارتفاعا مستمرا منذ أن تجاوز 30 دولارا لأول مرة في عام 2011. ويعتبر الارتفاع الذي تم تسجيله في العام الماضي الأكبر منذ عام 2010، ويرجع السبب في ذلك الارتفاع إلى تخفيف معدل ضخ العمالة الناجم عن إعادة هيكلة الصناعات والانتعاش في سوق العقارات.

ولكن مازالت إنتاجية العمالة في كوريا الجنوبية أقل من الدول المتقدمة الأخرى حيث احتلت المرتبة السابعة عشرة من بين 22 دولة عضوا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في العام الماضي.

الجدير بالذكر أن حجم الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية قد بلغ تريليونا و411.2 مليار دولار في عام 2016، محتلة بذلك المرتبة الحادية عشرة على مستوى العالم، بعد أن كانت قد احتلت المرتبة العاشرة في عام 2005، والمرتبة الرابعة عشرة فيما بين عامي 2009 و2013، والمرتبة الثالثة عشرة في عام 2014، والمرتبة الحادية عشرة في عام 2005.

وأرجع الخبراء الاقتصاديون السبب في إنتاجية العمالة الضعيفة في كوريا الجنوبية إلى ساعات العمل الطويلة والإضافية للعمال الكوريين.

ويذكر في هذا الصدد أن متوسط ساعات العمل السنوية في كوريا الجنوبية قد بلغ 2069 ساعة في عام 2016، بزيادة 305 ساعات مقارنة مع متوسط ساعات العمل في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.