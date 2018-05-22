الصين ترفع حظرها على السياحة الجماعية إلى كوريا الجنوبية

قررت مدينة "تشونغ تشينغ" الصينية رفع الحظر المفروض على تنظيم برامج رحلات جماعية لمواطنيها إلى كوريا الجنوبية.

وبهذا أصبح عدد المناطق الصينية التي سمحت لوكالات السياحة بتفويج السياح الصينيين إلى كوريا الجنوبية 4 مناطق، هي: بكين وشيان تونغ وووهان بالإضافة إلى تشونغ تشينغ.

وجاء هذا القرار في اجتماع عقدته وزارة الثقافة والسياحة الصينية أمس الاثنين مع وكالات السياحة المحلية في مدينة "تشونغ تشينغ" التي تقع في الجنوب الغربي من البلاد، حيث وافقت على قرار المدينة برفع الحظر عن تنظيم رحلات سياحية جماعية إلى كوريا الجنوبية.

وكانت مدينة "ووهان" عاصمة مقاطعة "هوبي" قد قررت أيضا في الأسبوع الماضي رفع الحظر المفروض على سكان المدينة بزيارة كوريا الجنوبية ضمن مجموعات سياحية.

ورغم السماح لأربع مدن صينية بتنظيم رحلات سياحية لمواطنيها إلى كوريا الجنوبية، تظل الحكومة الصينية تحظر على مواطنيها الإقامة في فنادق "لوتيه" والتسوق في متاجر "لوتيه" الحرة، كما تحظر تسيير طائرات خاصة إلى كوريا الجنوبية لنقل السياح الصينيين ورسو الباخرات السياحية الصينية في الموانئ الكورية.

وكانت الصين قد فرضت حظرا على سفر مواطنيها في رحلات جماعية إلى كوريا الجنوبية في شهر مارس من العام الماضي احتجاجا على قرار سيول بنشر نظام الدفاع الجوي الصاروخي الأمريكي "ثاد" في أراضيها.

وتسبب هذا الحظر في انخفاض عدد السياح الصينيين وهو ما أدي إلى حدوث خسائر مالية ضمخة لقطاع السياحة في كوريا الجنوبية بلغت 8 تريليونات وون.

وبدأت الحكومة الصينية في تخفيف قيودها المفروضة على الرحلات الجماعية إلى كوريا الجنوبية منذ شهر ديسمبر من العام الماضي إلا أنه مازال يقتصر على بعض المناطق فقط.

إلا أن الأمر المطَمِئن أن بكين أعربت مؤخرا عن موقف إيجابي بشأن رفع الحظر على الرحلات الجماعية لمواطنيها إلى كوريا الجنوبية خلال الاجتماع بين الرئيس الكوري "مون جيه إين" ومدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني "يانغ جيه تشي"، الذي قام بزيارة لسيول في شهر مارس الماضي.

