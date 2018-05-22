الرئيس يؤكد أن نزع السلاح النووي شرط مسبق لتحسين العلاقات بين الكوريتين

قال الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" إن نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية سيكون شرطا مسبقا لتحسين العلاقات بين الكوريتين، مؤكدا على ضرورة التعاون الوثيق بين سيول وواشنطن وطوكيو، وإجراء حوار لتطبيع العلاقات بين اليابان وكوريا الشمالية.

جاء هذا التصريح في مقابلة مكتوبة مع صحيفة "يوميوري شيمبون" اليابانية اليوم الثلاثاء عشية زيارته لليابان للمشاركة في قمة ثلاثية تشمل قادة كل من كوريا الجنوبية والصين واليابان.

وشدد الرئيس "مون" على أن التقدم في محادثات نزع السلاح النووي بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية يجب أن يكون شرطا مسبقا لتحسين العلاقات بين الكوريتين.

وأضاف الرئيس أنه قد تأكد من عزم الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" على نزع السلاح النووي بشكل كامل، معربا عن توقعاته بأن يكون ذلك قاعدة إيجابية لإنجاح محادثات القمة بين واشنطن وبيونغ يانغ.

وقال الرئيس إنه سيبذل كل ما في وسعه ليتم تعزيز الثقة المتبادلة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية والتوصل إلى اتفاق حول نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية خلال القمة المرتقبة بينهما.

كما أعرب الرئيس "مون" عن استعداده للتعاون مع اليابان والدول الأخرى ذات الصلة لحل قضية المختطفين اليابانيين لدى كوريا الشمالية. وأكد على ضرورة إجراء حوار بين طوكيو وبيونغ يانغ لتطبيع علاقاتهما الدبلوماسية، مشيرا إلى أنه قد نقل خلال اجتماعه الأخير مع الزعيم "كيم جونغ أون" استعداد اليابان لتطبيع علاقاتها مع كوريا الشمالية بشرط حل قضية المختطفين اليابانيين، وأن "كيم" أعرب عن رغبته في التحدث إلى اليابان.

وأعرب الرئيس "مون" عن أمله في أن تقدم الحكومة اليابانية دعما للجهود المبذولة لتحقيق سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية.

الجدير بالذكر أن القمة الثلاثية بين كوريا الجنوبية والصين واليابان ستعقد غدا الأربعاء في طوكيو، وذلك لأول مرة منذ أن عقدت القمة الأخيرة في شهر نوفمبر من عام 2015.

ولهذه القمة مغزى خاص، نظرا لأنها تعقد وسط التغيرات السريعة الحالية في شبه الجزيرة الكورية، بما في ذلك محادثات القمة بين الكوريتين ومحادثات القمة المرتقبة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

