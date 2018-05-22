إجراء عملية تنصيب العبارة الغارقة سيه وال اليوم

تم تنصيب العبارة "سيه وال" بعد أن ظلت ترقد في ميناء "موك بو" الجديد بعد انتشالها من البحر. ومن ثم، بدأت عملية الكشف عن بقايا جثث المفقودين والتحقيق في أسباب غرقها، تدخل في مرحلة جديدة.

وقد بدأت لجنة التحقيق في غرق العبارة وشركة "هيون ديه سام هو" للصناعة الثقيلة، في عملية تنصيب العبارة الغارقة في الساعة التاسعة من صباح اليوم باستخدام رافعة بحرية تزن 10 آلاف طن، حيث قامت الرافعة بجر العبارة من خلال تعليقها بأسلاك، بعدما تم تركيب 64 سلكا و66 دعامة فولاذية في جسم العبارة.

ومن ثم، ظهر الجزء الأيسر من العبارة بعد مرور 4 سنوات من غرقها. وبعد تنصيب العبارة ستجرى أعمال أمنية، وعملية لإزالة العوائق الداخلية من العبارة لمدة يومين.

وتخطط لجنة التحقيق للبدء في التفتيش عن بقايا جثث المفقودين في غضون الـ3 أسابيع المقبلة.

يذكر أن العبارة "سيه وال" التي تزن 6 آلاف و825 طنا والتي كانت في رحلة بين ميناء إنتشون وجزيرة جيه جو، قد غرقت في البحر أمام جزيرة "جين دو" في عام 2014 مما أودى بحاية 304 أشخاص، من بين 475 شخصا كانوا على متنها، بما في ذلك طاقم السفينة، ولم يتم العثور على جثث خمسة منهم بعد. ومن بين ضحايا الحادث 261 طالبا ومدرسا من مدرسة "دان وان" الثانوية، كانوا في رحلة مدرسية إلى جزيرة جيه جو.

وبعد مرور 3 سنوات على الحادث، تم انتشال العبارة في شهر أبريل من عام 2017، ونقلها إلى ميناء موكبو.

ويرجع السبب في تنصيب جسم العبارة إلى محاولة الكشف عن بقايا جثث المفقودين وتوضيح أسباب الحادث. وحتى الآن لم يتم تفتيش الجزء الأيسر من العبارة، خاصة منطقة غرفة المحرك بسبب رقود جسم السفينة في قاع البحر.

وتنوي لجنة التحقيقات إجراء تفتيش دقيق على غرفة المحرك الرئيسي وغرفة المحرك المساعد وغيرها من الغرف داخل العبارة، إلى جانب إجراء عملية استكشاف بقايا جثث المفقودين.

