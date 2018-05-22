ترامب يعلن عن إطلاق سراح 3 أمريكيين معتقلين في كوريا الشمالية

بمناسبة زيارة وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" إلى بيونغ يانغ، تم الإفراج عن 3 أمريكيين كانوا معتقلين في كوريا الشمالية. وصرحت الولايات المتحدة بأن بومبيو التقى بالزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" وأجرى معه مناقشات بناءة.

وبهذا من الأرجح أن تدخل عملية التنسيق حول مباحثات القمة الكورية الشمالية الأمريكية في مرحلتها النهائية.

ويشار إلى أن الأمريكين الثلاثة الذين أفرج عنهم هم: "كيم دونغ تشول" و"كيم سانغ دوك" و"كيم هاك سونغ"، وكلهم من اصل كوري. وكان القس "كيم دونغ تشول" معتقلا بتهمة التجسس ومحاولة قلب نظام الحكم منذ شهر أكتوبر من عام 2015، بينما اعتقل " كيم سانغ دو" الأستاذ في جامعة "يين بون" الصينية للعلوم والتكنولوجيا و"كيم هاك سونغ " المتطوع في جامعة "بيونغ يانغ للعلوم والتكنولوجيا" في كوريا الشمالية، في عام 2017، وقد اتهم كلاهما بارتكاب أعمال عدائية.

وجرى الإفراج عنهم حسب أوامر الزعيم الكوري الشمالي بناء على عفو خاص، خلال لقائه مع الوزير الأمريكي. ويعد إفراج كوريا الشمالية عن أجانب حسب إجراءات العفو الخاص أمرا لم يسبق له مثيل، حيث تم ذلك من قبل فقط بناء على إجراءات خاصة أو أسباب إنسانية.

وقد أكدت وسائل الإعلام الكورية الشمالية على أن هذا القرار جاء بناء على عفو خاص من قبل الزعيم "كيم"، مما فيُسر بأن كوريا الشمالية تحاول التأكيد على اتباعها للقانون والإجراءات في سياساتها الخارجية. كما يرى المحللون أيضا أنه يمثل رسالة بحسن النية ترسلها إلى الولايات المتحدة، وهي طرف المحادثات معها.

من ناحية أخرى، صرحت وزارة الخارجية الأمريكية بأن "بومبيو" وكيم" أجريا مناقاشات مثمرة بشأن مختلف الشؤون بما في ذلك مباحثات القمة الكورية الشمالية الأمريكية. كما أفادت وسائل الإعلام الكورية الشمالية بأن الزعيم "كيم" تلقى رسالة شفوية عبر الوزير بومبيو من الرئيس ترامب، وتوصل معه إلى اتفاق مرضٍ فيما يتعلق بمباحثات القمة المرتقبة.

وقالت وكالة "رويتر" للأنباء إن الوزير بومبيو أوضح أن المباحثات ستعقد على مدار يوم واحد.

تجدر الإشارة إلى أن زيارة بومبيو إلى كوريا الشمالية جاءت للمرة الثانية بعد زيارته الأولى في شهر مارس الماضي.

وبهذا من المرجح أن يكون قد تم رسم إطار كبير لمحاور وجدول أعمال مباحثات القمة الكورية الشمالية الأمريكية.

