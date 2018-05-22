الحكومة تضخ 7 مليارات دولار لإنقاذ شركة جنرال موتورز كوريا

قررت الحكومة الكورية وشركة "جنرال موتورز" الأمريكية ضخ 7 مليارات و150 مليون دولار لإنقاذ الفرع الكوري للشركة الأمريكية للسيارات.

وقالت الحكومة إنه تم اتخاذ هذا القرار في اجتماع عقده نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية والاستراتيجية "كيم دونغ يون" أمس الخميس مع الوزراء ذوي الصلة بالشؤون الاقتصادية.

وتم في الاجتماع الموافقة على الإجراءات الهادفة إلى مساعدة موردي قطع غيار "جنرال موتورز" في كوريا والمناطق المحلية التي تضررت نتيجة للاضطرابات المالية التي عانت منها شركة "جنرال موتورز كوريا".

وكانت شركة "جنرال موتورز" الأمريكية وبنك التنمية الكوري ثاني أكبر مساهم في الشركة قد توصلا إلى اتفاق على الإجراءات الخاصة بإنقاذ الشركة.

وبموجب هذه الإجراءات، ستتحمل شركة "جنرال موتوزر" الأمريكية مبلغ 6.4 مليارات دولار من خلال تسييل ديون فرعها في كوريا، والبالغ قيمتها 2.8 مليار دولار، واستثمار 3.6 مليار دولار في المعدات والأدوات.

وسوف يقدم بنك التنمية الكوري 750 مليون دولار هذا العام لمساعدة الشركة الأمريكية على الاستثمار في المرافق والمنشآت.

كما سيتم بموجب تلك الإجراءات منع شركة "جنرال موتورز" الأمريكية من سحب فرعها في كوريا الجنوبية خلال الخمس سنوات المقبلة الأولى، ثم يجب أن تمتلك أكثر من 35% من أسهم الفرع الكوري خلال الخمس سنوات التالية، لتكون أكبر مساهم في الشركة، وهو ما يمنع انسحاب شركة "جنرال موتورز" الأمريكية من كوريا الجنوبية خلال العشر سنوات القادمة.

وكانت الشركة الأمريكية قد أعلنت يوم الثالث عشر من شهر فبراير الماضي عن إغلاق مصنعها في مدينة "كون سان" الكورية بسبب معاناتها من خسائر مالية.

ومنذ ذلك الحين، جرت سلسلة من المفاوضات بين الحكومة الكورية وشركة "جنرال موتورز" الأمريكية حول سبل إنقاذ الشركة.

