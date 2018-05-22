عقد القمة بين ترامب وكيم جونغ أون في سنغافوره يوم 12 يونيو

من المقرر عقد محادثات القمة بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في سنغافوره يوم الثاني عشر من شهر يونيو القادم.

وأصبحت أنظار العالم تتركز على ما إذا كان سيتم في هذه القمة التوصل إلى اتفاق تفصيلي بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بشأن نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وأعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أمس الخميس عن مكان وموعد لقائه مع الزعيم "كيم جونغ أون" قائلا إن الولايات المتحدة وكوريا الشمالية ستحاولان أن تجعلا من تلك القمة لحظة خاصة جدا للسلام العالمي.

وكانت سنغافوره واحدة من الأماكن المرشحة لعقد القمة بين "ترامب" و"كيم جونغ أون" على اعتبار أنها تتمتع ببنية تحتية أمنية قوية، كما أنها تعتبر دولة محايدة تتوفر فيها العناصر الأمنية والحراسية والإعلامية.

وفي الواقع، كانت قرية الهدنة الحدودية "بان مون جوم" التي عقدت فيها محادثات القمة بين الكوريتين يوم السابع والعشرين شهر أبريل الماضي واحدة من الأماكن المرشحة أيضا إلا أنه تم الاستغناء عنها بسبب معناها السياسي.

ورغم إعلان "ترامب" عن مكان وموعد الاجتماع بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، إلا أنه مازال هناك اختلافات في وجهتي نظر الجانبين الأمريكي والكوري الشمالي بشأن الموضوعات الرئيسية التي سيتم تناولها في تلك القمة.

فقد قامت الولايات المتحدة برفع المعايير للتوصل إلى اتفاق مع كوريا الشمالية، حيث تستهدف نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية "بشكل دائم، وكامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه".

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يتم في القمة المرتقبة تناول القضايا المتعلقة بنزع أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك الأسلحة البيولوجية والكيميائية، إلى جانب بحث أوضاع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، مما يشير إلى أن الولايات المتحدة ترغب في التوصل إلى اتفاق شامل في المرحلة الأولى من التفاوض.

أما كوريا الشمالية فتسعى إلى نزع أسلحتها النووية على مراحل والحصول على تعويضات سياسية واقتصادية في كل مرحلة من الولايات المتحدة.

