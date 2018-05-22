أسعار النفط العالمية ترفع سعر البنزين والديزل في كوريا

سجلت اسعار الديزل والبنزين في كوريا الجنوبية أعلى مستوياتها نتيحة لارتفاع أسعار النفط العالمية.

وشهدت أسعار الديزل في الأسبوع الماضي ارتفاعا بمقدار 7 ونات مقارنة بالأسبوع الأسبق لتصل إلى 1363 وون للتر الواحد، وهو ارتفاع للأسبوع الرابع على التوالي.

أما أسعار الكيروسين فبلغت 910.9 وون، بارتفاع مقداره 2.9 وون، مسجلة بذلك أعلى مستوى منذ بداية هذا العام.

كما ارتفعت أسعار البنزين بمقدار 7 وونات أيضا، ومن المتوقع أن تسجل أعلى مستوى قريبا حيث تجاوز متوسط أسعار البنزين في سيول 1650 وون للتر الواحد.

ويذكر أن أسعار النفط العالمية ارتفعت بنسبة 18% حتى الآن خلال العام الجاري، ويرجع السبب في هذا الارتفاع إلى زيادة الطلب على النفط الخام نتيجة لتحسن نمو الاقتصاد العالمي.

كما يعود السبب في ذلك إلى التوتر الجيوسياسي والمواجهة العسكرية في سوريا والانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي مع إيران، بالإضافة إلى تخفيض حجم إنتاج النفط في فنزويلا التي تعتبر أكبر دول العالم من حيث الاحتياطي النفطي.

إلى جانب هذا، اتفقت الدول الأعضاء في منظمة الأوبك والدول غير الأعضاء المنتجة للنفط، على تمديد فترة تخفيض إنتاج النفط حتى نهاية هذا العام، وهو ما رفع أسعار النفط العالمية.

وكانت تلك الدول قد اتفقت على تخفيض إنتاج النفط بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا حتى شهر مارس هذا العام ضمن السعي لرفع أسعار النفط العالمية.

وتوقع الخبراء الاقتصاديون أن تستمر ظاهرة ارتفاع أسعار النفط العالمية لتتجاوز 100 دولار للبرميل الواحد في العام القادم.

