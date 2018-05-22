واشنطن ستسمح بالاستثمار الخاصة في كوريا الشمالية مقابل التجريد النووي

قال وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" إن الولايات المتحدة ستسمح لقطاعها الخاص بالاستثمار في كوريا الشمالية إذا وافقت بيونغ يانغ على التفكيك الكامل لأسلحتها النووية.

جاء هذا التصريح في مقابلات أجرتها معه شبكتا "فوكس نيوز" و"سي بي إس" الأمريكتان أمس الأحد، حيث أعرب عن ترحيبه بإعلان كوريا الشمالية عن تفكيك موقع تجاربها النووية، واصفا ذلك الإعلان بأنه أول إجراء جيد سيسهم في التوصل إلى اتفاق في محادثات القمة المرتقبة بين واشنطن وبيونغ يانغ بشأن نزع السلاح النووي.

وأضاف "بومبيو" أن القطاع الخاص الأمريكي سيساعد في بناء شبكة الطاقة في كوريا الشمالية التي تحتاج إلى كميات هائلة من الكهرباء، كما ستساعد في الاستثمار في البنية التحتية والزراعة فيها إذا التزمت بالمطالب الأمريكية.

لكنه أكد أن الولايات المتحدة لن تساعد كوريا الشمالية باستخدام العائدات الضريبية من المواطنين الأمريكيين، مشيرا بذلك إلى أن تنفيذ هذه المساعدات سيتم من خلال ضخ رؤوس أموال أمريكية خاصة في كوريا الشمالية بعد رفع العقوبات المفروضة عليها.

كما شدد "بومبيو" على أن الولايات المتحدة ستقدم ضمانات أمنية للزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في سياق التوصل إلى اتفاق لنزع بيونغ يانغ أسلحتها النووية.

وتشير تصريحات "بومبيو" إلى أن الولايات المتحدة أصبحت تمارس استراتيجية الجزرة الأكبر والعصا الأكبر، أي الإغراء بتقديم تعويضات اقتصادية وسياسية كبيرة مقابل نزع السلاح النووي "بشكل كامل ودائم ومقابل للتحقق ولا رجعة فيه" في مرحلة واحدة وليس على مراحل وفي أسرع وقت ممكن، وفي نفس الوقت الاستمرار في فرض أقصى الضغوط على بيونغ يانغ.

من جانبه، قال مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي "جون بولتون" إن إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية يشمل كل جوانب برنامجها النووي، بما في ذلك إنتاج اليورانيوم والبلوتونيوم.

