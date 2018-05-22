كوريا ترد على الإجراءات الحمائية الأمريكية وترفع دعوى لدى منظمة التجارة العالمية

أعدت الحكومة الكورية عدتها لمواجهة تحدي إجراءات الحماية الجمركية الأمريكية لأجهزة الغسالات الأوتوماتيكية وخلايا الطاقة الشمسية. وكانت وزارة التجارة والصناعة والموارد الكورية قد أعلنت في اليوم 14 أنها أرسلت طلبًا لتفاهم الطرفين إلى الولايات المتحدة، وأنها قامت بإخطار منظمة التجارة العالمية بالأمر. وهكذا بدأت إجراءات الدعوى لدى منظمة التجارة العالمية. هذا وكانت الولايات المتحدة قد فرضت تعريفات حماية على منتجات الغسالات الأوتوماتيكية والخلايا والشرائح التي تعمل بالطاقة الشمسية الواردة من كوريا في 7 من فبراير الماضي. وقد تم تحديد حصة التعريفة الجمركية للغسالات بـ 1,200,000. وبهذا تبلغ زيادة التعريفة الجمركية 20% على الكميات التي لم تتعدى الحدّ الأساسي، و50% على الكميات التي تتعدى الحد الأساسيّ. أما بالنسبة لخلايا الطاقة الشمسية، فسيتم زيادة التعريفة الجمركية 30% بحدٍّ أقصى للمنتجات التي تتعدى 2.5 جيجا وات. ولذلك طالبت الحكومة الكورية رفع التعريفة الجمركية الأمريكية أو تقديم تعويض عن الخسائر المتوقعة في الصادرات الكورية، لكن الولايات المتحدة رفضت ذلك. وعليه، قامت الحكومة الكورية في 6 أبريل بإخطار منظمة التجارة العالمية بعزمها على تعليق الامتيازات الجمركية على بعض السلع الواردة من الولايات المتحدة بقيمة 480 مليون دولار أمريكي. وهو ما يعني أن كوريا الجنوبية ستعيد فرض التعريفات الجمركية التي كانت قد ألغيت أو قُللت في السابق على السلع الأمريكية في السابق، ردًا على إجراءات الحماية التي فرضتها الولايات المتحدة. والأصل أنه يجب أن تمر 3 سنوات من تاريخ فرض إجراءات الحماية الجمركية حتى تتمكن كوريا من تعليق الامتيازات الجمركية، لكن كوريا تستطيع تعليق الامتيازات فورًا إذا فازت في الدعوى المرفوعة لدى منظمة التجارة العالمية. هذا وتنص إجراءات فض المنازعات لدى منظمة التجارة العالمية على محاولة التوصل لاتفاق وتسوية المسألة بين الأطراف المتنازعة أولًا. ويجب على الدولة التي تتسلم طلب التوصل إلى اتفاق بدء إجراء الاتفاق خلال 30 يوم من استلام الطلب. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال 60 يوم من إرسال الطلب، يحق للدولة المتضررة طلب التحكيم من منظمة التجارة العالمية، وهو ما يعني بدء إجراءات التقاضي. وستسعى الحكومة الكورية للاتفاق مع الولايات المتحدة على رفع الإجراءات الحمائية في أسرع وقت ممكن. لكن احتمال حل النزاع بين الطرفين من خلال الاتفاق احتمال ضئيل.