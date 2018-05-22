البرلمان يستأنف أعماله بدءًا من اليوم… الموافقة على التحقيق الخاص والميزانية الخاصة يوم 18

أكتب :

2018-05-15

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استأنف البرلمان عمله في الخامس عشر من الشهر الجاري بعد فترة توقف سببتها المواجهات بين ممثلي الحزب الحاكم والأحزاب المعارضة. وجاء ذلك نتيجة لتوصل الحزب الحاكم والأحزاب المعارضة لاتفاق بشأن التحقيق المستقل الخاص في قضية دروكينغ، ومسألة الميزانية الإضافية لجهاز المراقبة المالية. وبهذا عاد البرلمان لمواصلة أعماله بعد توقف دام 42 يومًا. هذا وقد أعلن 4 من ممثلي لجان التفاوض الداخلية داخل البرلمان بين الحزب الحاكم والمعارضة فحوى الاتفاق الذي توصلوا إليه بعد اجتماعهم في ليلة 14 هذا الشهر. ويفيد الاتفاق الموافقة على مشروع قانون يتيح إجراء تحقيق خاص في قضية دروكينغ وخطة الميزانية الإضافية لجهاز المراقبة المالية في يوم 18. هذا وقد قدم كلا الطرفين تنازلات للموافقة على مشروع قانون التحقيق الخاص التابع للمعارضة، وخطة الميزانية الإضافية التابعة للحزب الحاكم.

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