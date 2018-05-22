نمو عدد الوظائف يقف عند مستوى 100 ألف للشهر الثالث

لم تبلغ الزيادة في عدد الحاصلين على فرص عمل في كوريا إلا مستوى 100 ألف شخص في شهر أبريل الماضي، مما يدل على أن وضع التوظيف لم يتحسن.

وأصدرت هيئة الإحصاءات الكورية تقريرا اليوم عن توجهات التوظيف في شهر أبريل، حيث اتضح أن عدد الحاصلين على فرص عمل في الشهر الماضي قد بلغ 26 مليونا و868 ألفا، بزيادة 123 ألفا بالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي.

يشار إلى أن حجم الزيادة في عدد الحاصلين على فرص عمل قد سجل 334 ألف شخص في شهر يناير الماضي ثم انخفض انخفاضا كبيرا إلى مستوى 100 ألف شخص منذ شهر فبراير الماضي، حيث بلغ حجم الزيادة 104 آلاف شخص في فبراير، و112 ألفا في مارس، ثم ظل عند مستوى 100 ألف في أبريل.

وتعد هذه هي المرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008 التي تتراوح فيها الزيادة في عدد الحاصلين على فرص عمل في كوريا عند مستوى 100 ألف لثلاثة أشهر متتالية. ويرجع السبب الأساسي في ذلك إلى انخفاض عدد الحاصلين على فرص عمل في قطاع التصنيع، إضافة إلى أن زيادة الضخمة التي حدثت في شهر أبريل من العام الماضي وبلغت 420 ألفا، مما جعل الفارق كبيرا.

وكان قطاع التصنيع قد شهد زيادة مستمرة في عدد الحاصلين على فرص عمل على مدار عشرة أشهر متتالية منذ شهر يوينو من عام 2017، ثم شهد انخفاضا بمقدار 68 ألف شخص في شهر أبريل الماضي. وأوضح التقرير أن هذه الظاهرة جاءت نتيجة لآثار إعادة الهيكلة في قطاع بناء السفن، وتراجع مؤشرات الإنتاج في القطاع الصناعي.

أيضا، انخفض عدد الحاصلين على فرص العمل في خدمات الإقامة والمطاعم بمقدار 28 ألفا، وهو انخفاض استمر لأحد عشر شهرا متتالية، منذ شهر يونيو من العام الماضي. ويرجح أن السبب في ذلك يرجع إلى الزيادة الكبيرة في الحد الأدنى للأجور، إلى جانب انخفاض عدد السياح الصينيين.

بالإضافة إلى ذلك شهد قطاع التجارة بالجملة والتجزئة انخفاضا في عدد الحاصلين على فرص العمل متأثرا بالركود في قطاع التصنيع، كما شهد قطاع التعليم انخفاضا للشهر السادس على التوالي نتيجة لانخفاض عدد الطلاب وإعادة الهيكلة. أما القطاع الصحي وخدمات الرفاهية الاجتماعية والإدارة العامة والدفاع وإدارة الضمان الإجتماعي، فقد شهدت جميعا زيادة في عدد الحاصلين على وظائف فيها.

وبلغت نسبة التوظيف بين العاملين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 عاما و64 عاما 66.6 % بينما بلغت نسبة البطالة الكلية 4.1%، بانخفاض 0.1% بالمقارنة مع العام الماضي. وبلغت نسبة البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 عاما و29 عاما، 10.7%.

