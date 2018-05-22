بيونغ يانغ تعلن عن المشاركة في الجهود العالمية لحظر تجارب الأسلحة النووية

صرحت كوريا الشمالية بأنها ستشارك في الجهود العالمية الرامية إلى حظر تجارب الأسلحة النووية مما أثار سؤالا عما إذا كان ذلك قد جاء في إطار استجابة كوريا الشمالية للمطالبة الأمريكية باتخاذ إجراءات ملموسة لتجريدها من الأسلحة النووية.

جاء ذلك في تصريح أدلى به "هان ديه سونغ" السفير الكوري الشمالي في جينيف أمس في مؤتمر لنزع الأسلحة النووية عقد في المقر الأوربي للأمم المتحدة، حيث قال إن كوريا الشمالية ستشارك في التطلعات والجهود الدولية ذات الصلة بحظر التجارب النووية الشاملة. ويذكر أن إعراب كوريا الشمالية عن المشاركة في حظر التجارب النووية يجيء لأول مرة، وقد جذب هذا التصريح اهتمام المجتمع الدولي بصفة خاصة لأنه جاء قبل مباحثات القمة الكورية الشمالية الأمريكية التي ستعقد الشهر القادم.

كما أن السفير "هان" ظل يصر على أن الأسلحة النووية تمثل وسيلة بلاده للدفاع عن الذات باستمرار، ولهذا فإن تصريحه الأخير يشير إلى تغيير في موقف كوريا الشمالية.

وقال بعض المراقبين إن كوريا الشمالية قد ألمحت بذلك إلى احتمال الانضمام إلى معاهدة حظر التجارب النووية الشاملة قبل عقد مباحثات القمة مع الولايات المتحدة. الجدير بالذكر أن المعاهدة تحظر إجراء تجارب نووية حتى للأغراض السلمية. ورغم أن 166 دولة بما فيها كوريا الجنوبية قد وافقت على هذه المعاهدة الدولية إلا أنها لم تدخل حيز التنفيذ بعد لأنها لم تفِ بشرط سريان مفعولها في حالة موافقة 44 دولة تمتلك أسلحة نووية أو قادرة على تطويرها. وحتى الآن لم توافق عليها الولايات المتحدة والصين ومصر وإيران وإسرائيل، كما لم توقع عليها كوريا الشمالية والهند وباكستان. ويشير الخبراء إلى أنه إذا انضمت كوريا الشمالية إلى المعاهدة ووافقت عليها، فسيمثل ذلك إجراء ملموسا نحو إخلائها من الأسلحة النووية، كما سيتيح فرصة لحث الدول الأخرى على الانضمام إليها والموافقة عليها.

