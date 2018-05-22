الاحتفال بالذكرى 38 على اتنفاضة 18 مايو الديمقراطية

أقيم اليوم الجمعة احتفال في "مقابر 18 مايو الوطنية" بمدينة كوانغ جو، بمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين على انتفاضة الثامن عشر من مايو الديمقراطية، تحت شعار "كوانغ جو في مايو تقيم العدل".

وحضر الاحتفال أكثر من خمسة آلاف من المسؤولين الحكوميين والقادة السياسيين وأسر الضحايا والمواطنين والطلبة، بمن في ذلك رئيس الوزراء "لي ناك يون"، بالإضافة إلى عدد من أسر الأجانب المتوفين الذين كانوا يقومون بنشر الحقائق المتعلقة بانتفاضة كوانغ حول العالم، بمن فيهم الصحفي الألماني "هينز بيتر"، والقس المسيحي الأمريكي "بيتز هونتلي".

وأكد رئيس الوزراء "لي ناك يون" في كلمة ألقاها في الاحتفال إنه سيتم تمحيص عمليات تشويه الحقائق عن انتفاضة كوانغ جو الديمقراطية وإساءة سمعة مواطني كوانغ جو.

وأضاف أن لجنة للتحقيقات حول ما حدث في انتفاضة كوانغ جو ستبدأ نشاطها في شهر سبتمبر القادم للكشف عن الحقائق المخفية المتعلقة بما حدث في الانتفاضة، وتحديد المسؤول عن إطلاق النار على المتظاهرين خلال تلك الأحداث.

وقال إن إن روح انتفاضة كوانغ جو قد تم إعادتها من خلال ثورة الشموع المدنية، مؤكد أن تلك الروح تعتبر قاعدة أساسية لحكومة الرئيس "مون جيه إين".

الجدير بالذكر أن انتفاضة الثامن عشر من مايو الديمقراطية قد اندلعت يوم الثامن عشر من شهر مايو في عام 1980، نتيجة لاطلاق النار على طلاب جامعة "تشون نام" والاعتداء عليهم بالضرب بواسطة الجيش. وانتهت الانتفاضة بعد 10 أيام من اندلاعها وراح ضحيتها أعداد كبيرة من المواطنين المتظاهرين وجنود الجيش والشرطة، ومازال 240 من المواطنين مفقودين حتى الآن، بعد مرور 38 عاما من تلك الانتفاضة.

