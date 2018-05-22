ترامب يؤكد عدم السعى لتطبيق النموذج الليبي على كوريا الشمالية

بدأ الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في استرضاء كوريا الشمالية.

فقد صرح "ترامب" بأن الولايات المتحدة لا تسعى لتطبيق النموذج الليبي على كوريا الشمالية بشأن نزع السلاح النووي، متعهدا بتقديم ضمانات أمنية قوية للزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في التوصل إلى اتفاق بشأن التخلي عن برنامجه النووي.

وفي الوقت نفسه، قال "ترامب" إن النموذج الليبي قد يتم استخدامه فقط في حالة عدم تخلي كوريا الشمالية عن أسلحتها النووية، مشددا على أن الولايات المتحدة لن تسمح لبيونغ يانغ بأن تمتلك سلاحا نوويا.

وجاء تصريح "ترامب" بعد يومين من أن توجيه كوريا الشمالية تهديدات بالانسحاب من القمة المرتقبة المقررة يوم الثاني عشر من شهر يونيو القادم، احتجاجا على اقتراح تقدم به مستشار الأمن القومي الأمريكي "جون بولتون" باتباع نموذج ليبيا مع كوريا الشمالية.

وبهذا الخصوص، أكد "ترامب" مجددا أن الولايات المتحدة ستقدم تعويضات اقتصادية لكوريا الشمالية، وأن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" سيبقى هناك وسيحكم بلاده وستكون بلاده غنية جدا، محذرا من احتمال أن يكون مصير الزعيم "كيم جونغ أون" كمصير الزعيم الليبي السابق "معمر القذافي" الذي أطيح به وقتُل على يد الثوار، في حالة فشل الجانبين في التوصل إلى اتفاق بشأن نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

ومن المتوقع أن تعقد القمة المرتقبة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية كما هو مقرر نتيجة لسعى الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لاسترضاء الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".

الجدير بالذكر أن النائب الأول لوزير الخارجية الكوري الشمالي "كيم كيه كوان" قد هدد في بيان له بالانسحاب من القمة المرتقبة مع الولايات المتحدة ملقيا باللوم على مطالب واشنطن بالتخلي الأحادي عن السلاح النووي.

بالإضافة إلى ذلك، قامت كوريا الشمالية بتعليق مباحثات رفيعة المستوى بين الكوريتين كان من المقرر عقدها يوم السادس عشر من مايو الجاري، وذلك احتجاجا على التدريبات الجوية السنوية "ماكس ثاندر" بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وندد "ري سون كوان" رئيس لجنة التوحيد السلمي لأرض الوطن في كوريا الشمالية أمس الخميس بهذه التدريبات الجوية، وقال إن بيونغ يانغ لن تجلس على طاولة المحادثات مع سيول ما لم يتم حل القضايا الملحة التي أدت إلى تعليق المباحثات رفيعة المستوى.

