الأطباء الكوريون يطالبون بوقف تنفيذ مون جيه إين كير

أكتب :

2018-05-21

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نظم الاتحاد الكوري للأطباء جولة ثانية من المظاهرات أمس الأحد في وسط العاصمة سيول للمطالبة بوقف تنفيذ ما يسمى بـ"مون جيه إين كير"، أي سياسة الرعاية الصحيّة التي تسعى حكومة الرئيس "مون جيه إين" من خلالها لتقوية ضمانات التأمين الصحي.
وجاء تنظيم هذه المظاهرات بعد خمسة أشهر من تنظيم الجولة الأولى من المظاهرات في شهر ديسمبر من العام الماضي. وشارك في مظاهرات الأمس حوالى 52 ألفا من الأطباء من جميع أنحاء البلاد.
وينص نظام "مون جيه إين كير" على توسيع تغطية التأمين الصحي بهدف تخفيض الأعباء المالية عن المواطنين الذين يحتاجون للحصول على رعاية صحية، ويستهدف تغطية 3800 نوع من العلاجات حتى عام 2022.
ووصف رئيس الاتحاد الكوري للأطباء سياسة "مون جيه إين كير" بأنها سياسة لا يمكن تحقيقها، مشيرا إلى أن الوضع المالي لصندوق التأمين الصحي يتعرض الآن للتدهور، وأن الحكومة ليست لديها أي خطة لتحسين ذلك الوضع.
وفي ختام المظاهرات، قام الاتحاد بتنظيم مسيرة إلى مقر الرئاسة حيث وجه رسالة إلى الرئيس "مون جيه إين" طالب فيها بتركيز سياسة الرعاية الصحية على تحسين جودة العلاج وتوفير العلاج للمصابين بأمراض خطيرة ونادرة وصدمات حادة.
وقال الاتحاد إنه سيجرى مباحثات مع وزارة الصحة والرفاهية قريبا لمناقشة القضايا المتعلقة بإمكانية تعليق تنفيذ "مون جيه إين كير".

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