البرلمان يصادق على مشروعيْ تعيين المدعي الخاص والميزانية التكميلية

صادق المعسكران الحاكم والمعارض من الأحزاب السياسية على مشروع لتعيين مدعٍ خاص بشأن فضيحة تزوير الرأي العام على الإنترنت، ومشروع آخر للميزانية التكميلية.

وسيقوم المدعى الخاص بإجراء تحقيقات في فضيحة تزوير الرأي العام على الإنترنت التي تورط فيها عضو برلماني سابق من الحزب الديمقراطي الحاكم ومدوّن معروف باسم عائلته "كيم" ويحمل لقب "دروكينغ".

وبموجب القانون الخاص بالمدعى الخاص، سيقوم الاتحاد الكوري للمحامين بترشيح أربعة أشخاص، ثم تختار الأحزاب السياسية اثنين منهم لترشحهما إلى رئيس الدولة، وبناء على هذا الترشيح سيقوم الرئيس بتعيين أحدهما ليكون مدعيا خاصا.

واتفقت الأحزاب السياسية يوم الجمعة الماضي على أن يتكون فريق التحقيق الخاص من مدع خاص و3 مساعدين و13 مدعيا عاما و35 موظفا مدنيا.

كما اتفقت على أن تكون مدة التحقيق 60 يوما، مع إمكانية التمديد بـ30 يوما إضافية.

ومن المتوقع أن تبدأ عملية التحقيقات في أواخر شهر يونيو القادم بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة، ومن بينها تعيين المدعي الخاص وتشكيل فريق التحقيقات.وستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تعيين مدعٍ خاص منذ تنصيب الرئيس "مون جيه إين".

وستركز التحقيقات على ما إذا كان "دروكينغ" وأنصاره قد تورطوا في تزوير الرأي العام قبل انتخابات الرئاسة التي جرت في شهر مايو من العام الماضي.

وتفيد نتائج التحقيقات التي أجرتها الشرطة والنيابة العامة مع "دروكينغ" بأنه قام بتزوير الرأي العام يومي السابع عشر والثامن عشر من شهر يناير من العام الماضي. وهناك دلائل أخرى تشير إلى أنه قام بتزوير الرأي العام لأكثر من 90 ألفا من المقالات الإخبارية خلال الفترة من شهر أكتوبر عام 2016 وحتى شهر مارس من هذا العام.

كما سيتم التركيز على العلاقة بين "دروكينغ" ونائب البرلمان السابق "كيم كيونغ سو" الذي يعتبر من بين أكثر المقربين من الرئيس "مون جيه إين"، بينما يُصّر النائب "كيم" بشكل قاطع على نفي وجود علاقة بينه وبين "دروكينغ".

من جهة ثانية، صادقت الأحزاب السياسية على مشروع الميزانية التكميلية التي يبلغ حجمها 3 تريليونات و 830 مليار وون، وذلك بعد 46 يوما من تقديم الحكومة ذلك المشروع إلى البرلمان للمصادقة عليه.

