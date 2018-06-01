الحكومة تنفق 70% من الميزانية التكميلية خلال الشهرين المقبلين

تخطط وزارة المالية الكورية لإنفاق أكثر من 70% من الميزانية التكميلية التي صادق البرلمان على مشروعها أمس الاثنين، خلال الشهرين المقبلين.



جاءت هذه الخطة في الدورة الخمسة من الاجتماعات الطارئة للإدارة المالية والتي عقدت أمس الاثنين حيث دعا نائب وزير المالية "كيم يونغ جين" المشاركين إلى الإسراع في إنفاق الميزانية التكميلية.



وأكد نائب الوزير "كيم" أن الميزانية التكميلية ستلعب دورا كبيرا في حل مشكلة البطالة خاصة بين الشباب، وتعزيز الاقتصاد المحلي. وطالب كيم المشاركين ببذل أقصى جهودهم ليتم إنفاق كل الميزنية التكميلية قبل نهاية هذا العام.



وقد صادق البرلمان على مشروع الميزانية التكميلية التي تصل قيمتها إلى 3 تريليون و830 مليار وون، أي ما يعادل 3.5 مليار دولار، في جلسته العامة التي عقدت صباح أمس الاثنين.



وبموجب خطة الوزارة، سيتم إنفاق أكثر من تريليونين و680 مليار وون من الميزانية التكميلية بشكل سريع وحتى نهاية شهر يوليو القادم، على اعتبار أن إنفاق الميزانية سريعا يؤدى إلى تحقيق نتائج أفضل.



بالإضافة إلى ذلك، تخطط الحكومة لتشجيع الحكومات الإقليمية بشأن تخصيص ميزانيات إضافية ليتم إنفاقها بالتزامن مع إنفاق الميزانية التكميلية للحكومة المركزية، وهو ما سيسهم في إنعاش الاقتصاد وتخفيض نسبة البطالة في المناطق الإقليمية.



وواقعيا، بقي حجم الزيادة الشهرية لعدد العاملين عند مستوى 100 ألف شخص للشهر الثالث على التوالي منذ شهر أبريل الماضي، فقامت الحكومة بتعيين ست مناطق، من بينها مدينتا "كون سان" و"كوه جيه" والبلدة الشرقية من مدينة "أولسان"، كمناطق تعاني من أزمة التوظيف، بعد أن تعرضت صناعات السيارات وبناء السفن فيها لإعادة الهيكلة.



إلى جانب هذا، بلغ معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما، 11.6% في شهر مارس الماضي، مسجلا بذلك أعلى مستوياته منذ عام 2016.



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