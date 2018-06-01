واشنطن تدعو جميع دول العالم إلى حماية اللاجئين الكوريين الشماليين

نقل راديو صوت أمريكا عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية قوله إن الوزارة قد دعت جميع دول العالم إلى التعاون في حماية اللاجئين الكوريين الشماليين الموجودين على أراضيها.



الجدير بالذكر أن كوريا الشمالية قد طلبت من كوريا الجنوبية يوم الخامس من مايو الجاري أن تعيد إلى بيونغ يانغ 12 نادلة كورية شمالية تقول سيول إنهن فررن إليها بمحض إرادتهن.



وقد وصلت النادلات الكوريات الشماليات إلى سيول يوم السابع من شهر أبريل من عام 2016 عن طريق دولة ثالثة.



وكانت قناة تلفزيونية كورية جنوبية قد قامت مؤخرا ببث برنامج أكد فيه مدير مطعم كوري شمالي في مدينة "نينغ بو" الصينية حيث كانت تعمل أولئك النادلات، أنهن وقعن في فخ للاستخبارات الكورية الجنوبية.



وأضاف المدير أن النادلات الكوريات الشماليات لم تكن لديهن الرغبة في اللجوء إلى كوريا الجنوبية في بداية الأمر، وطالبته الاستخبارات الكورية الجنوبية باللجوء إلى الجنوب برفقة النادلات.



وبهذا الخصوص، طالب المتحدث باسم اللجنة المركزية لمنظمة الصليب الأحمر الكورية الشمالية يوم التاسع عشر من مايو الجاري بإعادة النادلات الكوريات الشماليات، ملمحا بذلك إلى احتمال أن تؤثر هذه القضية سلبا على برنامج لم شمل العائلات المشتتة بين الكوريتين.



ومن جهة ثانية، طلب اتحاد المحامين الكوريين من أجل مجتمع ديمقراطي من النيابة العامة إجراء تحقيقات مع المسؤولين الحكوميين بشأن لجوء النادلات الكوريات الشماليات إلى الجنوب آنذاك.



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