سيول تكشف عن تفاصيل التدخل في سوق صرف العملات الأجنبية كل 3 أشهر

أعدت الحكومة الكورية خطة لزيادة الشفافية في سوق صرف العملات الأجنبية من خلال الكشف عن تفاصيل التدخل فيها بشكل منتظم.



وعقدت الحكومة اجتماعا اليوم للوزراء ذوي الصلة بالاقتصاد برئاسة "كيم دونغ يون" نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية والاستراتيجية، حيث قررت خطة زيادة الشفافية في سياسة صرف العملات الأجنبية.وحسب الخطة، من المقرر الكشف عن تفاصيل التعاملات الصافية بالعملات الأجنبية من طرف سلطات النقد الأجنبي كل شتة أشهر في البداية، ثم يتم الكشف عنها كل ثلاثة أشهر بعد سنة واحدة. وسيتم الكشف عن محتويات التعاملات الصافية في فترة معينة عبر موقع بنك كوريا المركزي على الإنترنت.



ونتيجة لذلك، سوف تكشف الحكومة لأول مرة عن محتويات التدخل في السوق خلال فترة النصف الثاني من هذا العام، في نهاية شهر مارس من العام القادم. ووضعت الحكومة مقياسا لسياستها اعتمادا على البيان المشترك المتعلق بشفافية سياسات صرف العملات الأجنبية لاتفاقية المشاركة الاقتصادية في المحيط الهادئ. وتجدر الإشارة إلى أن هذا البيان يهدف إلى منع مختلف الدول من تخفيض قيمة عملاتها المحلية.



وقد ظلت الحكومة الكورية تخفي محتويات التدخل في السوق مع الوضع في الاعتبار فعالية سياسة صرف العملات الأجنبية وغيرها من العوامل، بحيث كانت الدولة الوحيدة التي لم تكشف عنها من بين الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مما أثار سوء فهم غير ضروري حول سياساتها، مما أدى إلى اتهام الحكومة الكورية بأنها تقوم بتخفيض قيمة العملة الكورية من أجل تحقيق أهداف معينة. كما ظل صندوق النقد الدولي ووزارة المالية الأمريكية يطالبان كوريا بالكشف عن محتويات التدخل في سوق صرف العملات الأجنبية باستمرار.وقد أوضحت الحكومة الكورية أنها ستشكف محتويات التدخل من أجل إزالة سوء الفهم هذا، وزيادة الشفافية في سياسة العملات الأجنبية. وقال نائب رئيس الوزراء "كيم" إن هذه الخطوة ستتيح فرصة لنضج السوق وزيادة الثقة والائتمان، مؤكدا في نفس الوقت على إمكانية اتخاذ إجراءات لجلب الاستقرار في السوق في حالة حدوث تقلبات كبيرة.