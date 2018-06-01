الرئاسة الكورية الجنوبية تعقد اجتماعا لمجلس الأمن القومي

عقدت الرئاسة الكورية اجتماعا للجنة الدائمة لمجلس الأمن القومي صباح اليوم من أجل مناقشة قرار كوريا الشمالية بإلغاء المباحثات عالية المستوى بين الكوريتين. وقد بدأ الاجتماع برئاسة مدير مكتب الأمن القومي "جونغ أوي يونغ" في الساعة السابعة من صباح اليوم واستمر لمدة ساعة.



وقد قرر الاجتماع إجراء مشاورات مع الجانب الكوري الشمالي حول المباحثات عالية المستوى من أجل عقدها بسرعة، كما أكد على ضرورة متابعة بيان "بان مون جوم" الذي تم التوصل إليه في ختام القمة بين الكوريتين يوم 27 من شهر أبريل الماضي، دون تأخير. وقرر أيضا إجراء ترتيب وتنسيق للمواقف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة من جهة، وبين الكوريتين من جهة أخرى، عبر مختلف القنوات، من أجل إنجاح مباحثات القمة الكورية الشمالية الأمريكية.



تجدر الإشارة إلى أن المباحثات عالية المستوى بين الكوريتين كان من المقرر عقدها أمس، لكنها ألغيت بناء على إخطار من قبل كوريا الشمالية، احتجاجا على التدريبات الجوية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية.



وجاء القرار الكوري الشمالي المفاجئ رغم أن الزعيم الشمالي "كيم جونغ أون" قال إنه يتفهم مسألة إجراء تدريبات مشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.لكن كوريا الشمالية انتقدت بصفة خاصة مشاركة القاذفات الاستراتيجية الأمريكية "بي 52" والطائرات المقاتلة "إف 22" وغيرها في هذه التدريبات. ويشار إلى أن الطائرات المقاتلة "إف 22" شاركت لأول مرة في التدريبات هذا العام، بينما لم تشارك القاذفات "بي 52".



ويُفسر قرار إلغاء المباحثات عالية المستوى بين الكوريتين بأن كوريا الشمالية تهدف من خلاله إلى تعزيز موقفها التفاوضي، خاصة وأنها قد أعربت عن رفضها للضغوط الأمريكية حول التجريد النووي، في تصريحات أدلى بها "كيم كيه كوان" نائب وزير الخارجية، الذي حذر من أن بلاده سوف تعيد النظر في عقد القمة مع الولايات المتحدة، وهو ما أثار القلق في كوريا الجنوبية التي تبذل أقصى الجهود للتوسط من أجل إنجاح مباحثات القمة الكورية الشمالية الأمريكية.



ويمكن القول إنه قد أصبح من المهم جدا الآن تنسيق وترتيب المواقف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة من جهة، وبين الكوريتين من جهة أخرى.