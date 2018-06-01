البيت الأبيض يطلب من مجلس الشيوخ اعتماد تعيين سفير لدى كوريا

طلب البيت الأبيض الأمريكي من الكونغرس اعتماد تعيين "هاري هاريس" كسفير أمريكي جديد في كوريا، من أجل ملء المنصب الذي ظل شاغرا لمدة 17 شهرا.

وصرح البيت الأبيض أمس بأنه تقدم بمذكرة في هذا الشأن إلى مجلس الشيوخ. ومن المقرر أن تقوم لجنة الدبلوماسية للمجلس بتحديد جدول أعمال جلسة الاستماع ذات الصلة والإعلان عنها قريبا.

وقد سبق للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أن عيّن "هاريس"، الذي كان يشغل منصب قائد القوات الأمريكية في المحيط الهادئ، كسفير لدى سيول يوم 18 من هذا الشهر، بعدما كان معينا كسفير لدى أستراليا، حيث تمت إعادة تعيينه كسفير لدى كوريا بناء على توصية من وزير الخارجية "مايك بومبيو".

وقد ولد "هاريس" في عام 1956 في منطقة "يوكوسكا" اليابانية لأب كان جنديا ضمن القوات الأمريكية في اليابان آنذاك، وأم يابانية. وشارك والده، كجندي في القوات البحرية الأمريكية، في الحرب الأهلية الكورية. وبعد تخرجه من الأكاديمية البحرية، عمل "هاريس" في مختلف المناصب الرئيسية في القوات البحرية. وفي عام 2015 تولى منصب قائد القوات الأمريكية في المحيط الهادئ، كما شارك في الحروب الأمريكية في كل من العراق وأفغانستان، ودرس علم الإدارة وعلم السياسة الدولية وعلم الأمن في جامعات "هافارد" و"أوكسفورد" و"جورج تاون".

وقد ظل "هاريس" يتمسك بموقف متشدد تجاه كوريا الشمالية والصين. ففي جلسات الاستماع التي عقدها مجلس الشيوخ في شهر مارس الماضي، اعترض "هاريس" على انسحاب القوات الأمريكية من كوريا الجنوبية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستجعل الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" يرقص فرحا. كما وصف مشاركة كوريا الشمالية في أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية بأنها حملة دعائية. وأكد على ضرورة عدم الوقوع في الجاذبية الكورية الشمالية، بل التعامل مع كوريا الشمالية على أساس الحقائق.

ولهذا من المتوقع أن يؤثر تعيينه كسفير لدى كوريا بدرجة كبيرة على السياسات الأمريكية ذات الصلة بكوريا الشمالية. ويتوقع الخبراء أن يقوم "هاريس" بتهدئة الجدل حول مسألة تخفيض حجم القوات الأمريكية لدى كوريا وتعزيز التحالف بين سيول وواشنطن. ويرى بعض المراقبين أنه سيتخذ على الأرجح موقفا أشد من ذي قبل تجاه كل من كوريا الشمالية والصين. لكن البعض الآخر يشير إلى أن آراءه الشخصية ستكون مختلفة عن موقفه عندما يعمل كسفير لدى كوريا، حيث يُنتظر أن يتخذ موقفا واقعيا مثلما حدث مع وزير الخارجية "بومبيو" الذي أخذ مسيرة معتدلة بعد تعيينه، رغم مواقفه المتشددة السابقة.

