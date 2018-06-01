عدم التصويت البرلمان على مسودة تعديل الدستور

عقد البرلمان الكوري اليوم جلسة عامة بحضور أعضاء الحزب الحاكم فقط من أجل التصويت على مسودة تعديل الدستور التي كان قد تقدم بها الرئيس "مون جيه إين"، لكن نواب المعارضة لم يحضروا الجلسة، ومن ثم تم إلغاء التصويت بسبب نقص النصاب القانوني اللازم، حيث صوت 114 نائبا من الحزب الحاكم فقط على المسودة، بينما يبلغ النصاب القانوني 192 نائبا على الأقل.

ونتيجة لذلك أعلن رئيس البرلمان "جونغ سيه كيون" عن إلغاء التصويت في الساعة الحادية عشرة وخمس دقائق من صباح اليوم.

وقال رئيس البرلمان إنه سيبذل أقصى جهوده لإنجاح الدورة البرلمانية العشرين في تعديل الدستور.

وكانت المسودة الحكومية قد قُدمت إلى البرلمان يوم 26 من شهر مارس الماضي. وينص الدستور الحالي على أنه في حالة التقدم بمسودة حكومية لتعديل الدستور، فإنه يجب التصويت عليها في غضون 60 يوما، ولهذا فإن صلاحية المسودة تنتهي اليوم، ومن ثم لن يمكن للبرلمان تعديل المسودة الحالية، مما يعني أنه يجب على الحكومة أن تسحبها.

وكانت الحكومة قد قالت عند تقدما بالمسودة إنها ستسحبها إذا وافق البرلمان على مسودة تعديل أخرى.

وتتركز المسودة الحكومية على السماح بتولي فترتين رئاسيتين متتاليتين، وإدخال نظام التصويت النهائي في الانتخابات الرئاسية، وتخفيض الحد الأدنى لعمر الناخبين إلى 18 عاما. كما تشمل تخفيض بعض سلطات الرئيس وتعزيز سلطات البرلمان وتوسيع الحقوق الأساسية وتعزيز السلطات اللامركزية.

وقد رفض المعسكر المعارض بقوة طرح الرئيس لتلك المسودة مشيرا إلى أن ذلك يشير بوضوح إلى تجاهل البرلمان، كما انتقد أيضا احتواء المسودة على تعزيز سلطات الرئيس، وهو ما يعتبر من أهم أسباب تعديل الدستور.

من جانبه أكد الرئيس "مون جيه إين" اليوم على ضرورة توفير حق اختيار الدستور للشعب. وقال في شرحه لمقترح المسودة الذي قرأه رئيس الوزراء "لي ناك يون" نيابة عنه إن صاحب الدستور هو الشعب. وطلب من البرلمان الموافقة على مسودة تعديل الدستور من أجل إتاحة تلك الفرصة للشعب. وطالب الحزب الديمقراطي الحاكم المعسكر المعارض بالعدول عن اعتراضاته والمشاركة في عملية التصويت، لكن المعسكر المعارض لم يشارك حتى النهاية وطلب سحب مسودة تعديل الدستور التي تقدم بها الرئيس من طرف واحد.

