كوريا الشمالية تفكك موقعها النووي في بونغ كيه ري

قامت كوريا الشمالية أمس الخمييس بتفكيك موقعها للتجارب النووية في "بونغ كيه ري" بحضور صحفيين من خمس دول، وهي الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا بالإضافة إلى كوريا الجنوبية.

وتم الكشف عن الفيديو الخاص بتفكيك الموقع النووي صباح اليوم الجمعة بعد عودة الصحفيين إلى المركز الصحفي في مدينة "وان سان" حيث لم يتمكنوا من الكشف عنه قبل ذلك بسبب سوء وضع الاتصالات في "بونغ كيه ري".

وقد بدأت عملية التفكيك في الساعة الحادية عشرة صباحا بتفجير النفق الثاني الذي تم فيه إجراء خمس تجارب نووية، والمرصد الخاص به، ثم تفجير النفقين الثالث والرابع وثكنات ومنشآت أخرى فوق الأرض في وقت لاحق في حدود الساعة الرابعة و17 دقيقة مساءً.

الجدير بالذكر أن النفقين الثالث والرابع لم يتم استخدمهما حتى الآن في إجراء تجارب نووية، بينما النفق الأول تم الاستغناء عن تفكيكه نظرا لأن كوريا الشمالية قد أغلقته بعد التجربة النووية الأولى في عام 2006 بعد تعرضه لتسرب إشعاعي.

وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت أنها ستدعو صحفيين من خمس دول لحضور مراسم تفكيك موقعها للتجارب النووية، إلا أنها رفضت استقبال الصحفيين من كوريا الجنوبية في بداية الأمر، ثم سمحت لهم بالدخول إليها صباح يوم الأربعاء الماضي فقط.

ولتفكيك موقع التجارب النووية مغزى خاص على اعتبار أنه يأتى كأول إجراء لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في بيان "بان مون جوم" الصادر في أعقاب محادثات القمة بين الكوريتين.

ولكن مع الأسف الشديد، تم تقليل هذا المغزى بسبب إعلان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن إلغاء القمة مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" بعد حوالى ثلاث ساعات فقط من تفكيك الموقع النووي في كوريا الشمالية.

