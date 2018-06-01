الرئيس الأمريكي يلغى قمته مع الزعيم الكوري الشمالي

أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أنه قرر إلغاء قمته مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" التي كان مقرر عقدها يوم الثاني عشر من شهر يونيو المقبل، وهو ما أدى إلى زيادة حالة عدم اليقين حول مصير شبه الجزيرة الكورية، وأصبح الوضع فيها يمر بتحديات قاسية مرة أخرى.

وكشف البيت الأبيض الأمريكي عن الرسالة التي بعث بها "ترامب" إلى الزعيم الكوري الشمالي والتي قال فيها إنه يشعر بأنه من غير المناسب في هذا الوقت عقد القمة المقررة.

وأرجع "ترامب" السبب في إلغائه القمة إلى "الغضب الهائل والعداء الصريح" الذي ظهر في تصريحات كوريا الشمالية الأخيرة.

وأكد أن كوريا الشمالية قد أضاعت فرصة عظيمة لتتمتع بالسلام والازدهار والثراء، واصفا تلك الفرصة الضائعة بأنها أحزن اللحظات في التاريخ.

وأضاف أن كوريا الشمالية تتحدث عن قدراتها النووية، لكن قدرة الولايات المتحدة هائلة وقوية لدرجة أنه يدعو الله ألا يضطر أبدا لاستخدامها.

لكنه دعا كوريا الشمالية إلى عدم التردد في الاتصال به أو الكتابة له في حالة حدوث تغيير في رأيها بخصوص هذه القمة، مشيرا بذلك إلى أن الباب لا يزال مفتوحا لعقد القمة مع بيونغ يانغ.

وبهذا تعثر اللقاء بين قائدي الولايات المتحدة وكوريا الشمالية الذي كان يثير اهتماما بالغا على مستوى العالم، على اعتبار أنه سيكون قمة تاريخية قد يتحقق من خلالها نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية، وذلك رغم قيام كوريا الشمالية بالإفراج عن المواطنين الأمريكيين الذين كانوا محتجزين لديها وتفكيك موقعها للتجارب النووية في "بونغ كيه ري".

ويمكن القول إن السبب الرئيسي لتعثر القمة بين واشنطن وبيونغ يانغ يرجع إلى عدم تمكن الجانبين من تضييق الفجوة في وجهتي نظرهما بشأن طريقة وكيفية نزع السلاح النووي وتقديم تعويضات مقابل ذلك، وبيان نائبة وزير الخارجية الكوري الشمالي "تشيه سون هي" العدائي ضد تصريحات نائب الرئيس الأمريكي "مايك بنس" بشأن كوريا الشمالية، والذي وصفت فيه تصريحات "بنس" بأنها "غبية"، وأضافت أن بيونغ يانغ لن تتوسل من أجل إجراء حوار مع واشنطن.

وكان "بنس" قد أكد على ضرورة أن تتخلى كوريا الشمالية عن برامجها النووية لدرجة ألا يمكن العودة إليها، قبل تقديم تنازلات لها.

