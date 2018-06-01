بي تي إس أول تتصدر قائمة بيلبورد الأمريكية بالبومها الجديد الثالث

تصدرت فرقة "بي تي إس" الشبابية الكورية قائمة "بيلبورد 200" الأمريكية بألبومها الجديد الثالث بعنوان "أحب نفسك: دموع".

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتصدر فيها فنان كوري قائمة "بيلبورد 200" التي تصنف أكثر 200 ألبوم موسيقي مبيعا واستماعا في الولايات المتحدة، وتُنشر أسبوعيا بواسطة مجلة "بيلبورد"، حيث تستخدم هذه القائمة للتعبير عن شعبية فنان أو مجموعة من الفنانين ليس فقط في الولايات المتحدة بل في العالم أجمع.

وقد بدأت فرقة "بي تي إس" المكونة من سبعة أعضاء نشاطها الغنائي في عام 2013 .

ويتميز أعضاء الفرقة بقدراتهم الفائقة على تلحين الأغاني وتأليف كلماتها، بالإضافة إلى أداء الأغاني والرقص، وهم نشطون في مواقع الإنترنت والتواصل الإجتماعي.

كما تعد هذه هي المرة الأولى التي يتصدر فيها ألبوم بلغة غير إنجليزية قائمة "بيلبورد 200" منذ 12 عاما، بعدما تصدرتها فرقة "إل ديفو" الإسبانية المكونة من أربعة أعضاء والتي تغني البوب الأوبرالي، بألبومها الثاني بعنوان "أنكورا" باللغات الإسبانية والإيطالية والفرنسية، في عام 2006.

وكانت فرقة "بي تي إس" قد احتلت المركز السابع في قائمة "بيلبورد 200" في شهر أكتوبر من العام الماضي.

ويذكر أن المطرب الكوري "ساي" كان قد تمكن من احتلال المركز الثاني في قائمة "بيلبورد هوت 100" لسبعة أسابيع متتالية في عام 2012 بأغنيته المشهورة "كانغ نام ستايل".

