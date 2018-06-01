اجتماعات كورية شمالية أمريكية في بان مون جوم للتحضير للقمة

أكدت الحكومة الأمريكية بشكل رسمي أمس الأحد أنها تجري مباحثات مع كوريا الشمالية حاليا للتحضير للقمة المرتقبة بينهما.

كما أكد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أيضا إجراء هذه المباحثات حيث قال في تغريدة عبر حسابه على تويتر إن وفدا أمريكيا قد وصل إلى كوريا الشمالية لإنهاء ترتيبات القمة بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية "هيذر نويرت" إن وفدا أمريكيا يتباحث حاليا مع مسؤولين كوريين شماليين في قرية الهدنة الحدودية بين الكوريتين "بان مون جوم".

ويرأس الوفد الأمريكي سفير الولايات المتحدة لدى الفلبين "سونغ كيم"، ويشمل السفير الأمريكي لدى كوريا الجنوبية ونائب مستشار مجلس الأمن القومي لشؤون شبه الجزيرة الكورية "إليسون هوكر"، بينما يرأس الوفد الكوري الشمالي نائبة وزير الخارجية الكوري الشمالي "تشيه سون هي" ويشمل عددا من كبار المسؤولين.

وسيتم في مباحثات "بان مون جوم" بحث القضايا المتعلقة بالموضوعات التي سيتم تناولها في محادثات القمة المرتقبة بين "ترامب" و"كيم جونغ أون" يوم الثاني عشر من شهر يونيو القادم، وفي مقدمتها نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

ووفقا لتقارير صدرت مؤخرا، تجرى الولايات المتحدة وكوريا الشمالية مباحثات على مستوى العمل في سنغافوره حول بروتوكول القمة.

الجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد أعلن عن إلغاء القمة بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، ولكن عادت الآمال في انعقادها بعد الجولة الثانية من محادثات القمة بين الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" يوم السبت الماضي في قرية الحدود "بان مون جوم".

وفي وقت سابق، أعلنت كوريا الشمالية في بيان أصدره نائب وزير خارجيتها "كيم كيه كوان" أنها لا تزال على استعداد لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة في أي وقت.

وردا على ذلك، قال الرئيس الأمريكي "ترامب" إن القمة التي ألغاها مع كوريا الشمالية يمكن أن تتم ، مشيرا إلى أنها ستعقد كما كان مقررا من قبل.

وأعرب "ترامب" عن قناعته بأن كوريا الشمالية لديها إمكانيات رائعة لتصبح دولة ذات اقتصاد قوي في يوم من الأيام ، وأضاف أن الزعيم "كيم جونغ أون" يوافقه الرأي، وأن هذا ما سوف يحدث.

