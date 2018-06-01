فريق صحفي كوري جنوبي يبدأ زيارته إلى كوريا الشمالية

سافر فريق صحفي كوري جنوبي خاص لتغطية أخبار عملية إغلاق موقع "بونغ كيه ري" للتجارب النووية في كوريا الشمالية، حيث اتجه إلى مدينة "وان سان" الكورية الشمالية عن طريق بحري مباشر في بحر الشرق اليوم. وقد سبق لكوريا الشمالية أن تلقت قائمة بأسماء الفريق صباح اليوم.

وكانت كوريا الشمالية قد دعت صحفيين من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا إلى المراسم الخاصة بإغلاق موقع التجارب النووية، لكنها رفضت بعد ذلك تلقي قائمة أسماء الفريق الصحفي الكوري الجنوبي بعد أن أعلنت من جانب واحد عن إلغاء المباحثات رفيعة المستوى بين الكوريتين بحجة التدريبات العسكرية المشتركة بين سيول وواشنطن. ومن ثم، انتقل الصحفيون من الدول الأربع، بدون كوريا الجنوبية، إلى المدينة الكورية الشمالية من بكين عبر طائرة خاصة.

ولكن بعد أن ظلت كوريا الشمالية ترفض تلقي قائمة الصحفيين الكوريين الجنوبيين، أخبرت سيول صباح اليوم بأنها سوف تتلقى القائمة.

يذكر أن الحكومة الكورية الجنوبية ظلت تحاول إقناع كوريا الشمالية من وراء الستار حتى نجحت في تغيير موقفها.

ويتكون الفريق الصحفي الكوري الجنوبي من 4 مراسلين إذاعيين و4 مراسلين من وكالة للأنباء. ولم يشرح الجانب الكوري الجنوبي سبب تغيير موقف كوريا الشمالية.

ويرى بعض المحللين أن السبب يرجع إلى أعباء عدم الوفاء بالوعود التي وضعها قائدا الكوريتين، بينما يرى محللون آخرون أن السبب يرجع إلى تغيير الموقف الكوري الشمالي بعد مباحثات القمة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية التي جرت بالأمس.

وكانت كوريا الشمالية قد صرحت بأنها ستجري عملية إغلاق موقع "بونغ كيه ري"، حسب الأحوال الجوية، فيما بين يومي 23 و25 من هذا الشهر. ومن المتوقع أن يقوم الجانب الكوري الشمالي بتفجير جميع الأنفاق في موقع التجارب النووية إلى جانب إغلاق مداخلها على نحو كامل. ومن المتوقع أن ينتقل الفريق الصحفية من الدول الخمس إلى موقع بونغ كيه ري من مدينة وان سان غدا الخميس، مما يشير إلى احتمال تنفيذ عملية إغلاق الموقع بعد ظهر الغد.

