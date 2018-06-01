سيول وواشنطن تتفقان على العمل لعقد القمة الكورية الشمالية الأمريكية

اتفق الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" ونظيره الأمريكي "دونالد ترامب" على بذل أقصى الجهود لعقد مباحثات القمة الكورية الشمالية الأمريكية كما هو مقرر لها وبنجاح. جاء ذلك خلال المباحثات التي عقدت بين الرئيسين أمس في البيت الأبيض الأمريكي. وقالت الرئاسة الكورية إن اللقاء أتاح فرصة لإزالة بعض الغموض الذي يساور مسألة عقد القمة الكورية الشمالية الأمريكية، المقرر لها يوم الثاني عشر من شهر يونيو القادم.

وفي هذا السياق، ناقش الجانبان سبل الحد من القلق الذي قد تشعر به كوريا الشمالية من زعزعة نظامها الحالي بعد إخلائها من الأسلحة النووية، كما تبادلا الآراء حول سبل تنفيذ نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية.

وقد أكد الرئيسان الكوري والأمريكي على ضرورة التشاور حول نزع الأسلحة النووية بشكل حقيقي وفعلي مع ضمان أمن النظام الكوري الشمالي، وذلك خلال القمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

وقال الرئيس ترامب إنه سيضمن أمن النظام الكوري الشمالي بشرط التجريد الكامل من الأسلحة النووية وبشكل قابل للتفتيش ولا يمكن الرجوع عنه.

لكنه طرح في الوقت نفسه احتمال تأجيل القمة الكورية الشمالية الأمريكية، حيث قال إن هناك شروطا معينة، لن تعقد المباحثات إذا لم يتم الوفاء بها. إلا أنه أضاف أنه يمكن عقد المباحثات في وقت آخر مؤكدا على تأجيلها وليس إلغائها.

ويرى المراقبون أن تصريحات ترامب هذه لها ثقل أكبر من مجرد التهديد. وهذه ليست المرة الأولى التي يشير فيها ترامب إلى احتمال عدم عقد المباحثات، حيث ظل يقول إنه يمكن ألا تعقد المباحثات أو أن يخرج من مكان القمة في أثناء انعقادها في حالة عدم إحراز نتائج، وهو ما يشير إلى عزيمته القوية على عدم إجراء المباحثات من أجل المباحثات فقط.

لكن ثقل تصريحاته هذه المرة مختلف عن السابق، لأنها جاءت وسط ظروف غير مواتية للمباحثات. ولهذا يرى المحللون أن الجانب الأمريكي أوضح بذلك أنه لن يتبع مجرد الجدول الزمني للمباحثات إذا لم يتوقع نتائج أكثر من مجرد نزع الأسلحة النووية على نحو كامل.

