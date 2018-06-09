البرلمان يقر مشروع قانون معدل للحد الأدنى للأجور

أقر البرلمان الكوري مشروع قانون معدل للحد الأدنى للأجور في تصويت جرى أمس الاثنين بموافقة 160 ومعارضة 24 وامتناع 14 نائبا عن التصويت، مما أدى إلى زيادة الغضب لدى الدوائر العمالية، وتعليق الحوار بين العمال وأصحاب الشركات والحكومة بشكل كامل.

وبموجب القانون المعدل، سيتم تضمين المكافآت وبدلات العمل الإضافي التي تدفعها الشركات لعمالها بشكل منتظم وأكثر من مرة في الشهر، ضمن الحد الأدنى للأجور، باستثناء المكافآت التي تقل عن 25% من الحد الأدنى للأجور، والبدلات الاجتماعية التي تقل عن 7%.

وكانت الحكومة قد رفعت الحد الأدنى للأجور لعام 2018 ليكون 7530 وون في الساعة، بزيادة نسبتها 16.4% مقارنة بالعام الماضي، بحيث يبلغ الحد الأدنى للأجور الشهرية مليونا و570 ألف وون.

وإذا زاد مبلغ المكافآت عن 390 ألف وون، أي 25% من الأجر، فسيتم تضمين المبلغ الزائد في الحد الأدنى من الأجر.

وإذا زاد مبلغ بدلات العمل الإضافي عن 110 آلاف وون، أي 7% من الأجر، فسيتم تضمين المبلغ الزائد في الحد الأدنى من الأجر أيضا.

ويعنى هذا أن أصحاب الشركات سيتمكنون من تحمل العبء المالي الناتج عن رفع الحد الأدنى للأجور دون رفع الأجور بشكل فعلي، ومن خلال تضمين المكافآت وبدلات العمل الإضافي في الحد الأدنى للأجور.

أما بالنسبة للعمال فيقولون إنهم لن يستفيدوا من القانون المعدل لأن أجورهم ستكون كما هي الآن أو ربما أقل، بسبب تضمين المكافآت وبدلات العمل الإضافي التى تزيد عن معدل معين في الحد الأدنى للأجور.

ويثير القانون المعدل للحد الأدنى للأجور الذي تم تمريره أمس الاثنين ردود فعل متباينة من جانب أصحاب الشركات والعمال، حيث عبر أصحاب الشركات عن ترحيبهم بهذا القانون المعدل، بينما اعترض العمال عليه بلهجة شديدة لدرجة أنهم قرروا مقاطعة الحوار مع الحكومة وأصحاب الشركات.

وبهذا أصبح من الصعب اتخاذ قرار بشأن مستوى الحد الأدنى للأجور للعام القادم حتى يوم التاسع والعشرين من شهر يونيو القادم، وهو الموعد الأخير لإقرار الحد الأدنى للأجور.

