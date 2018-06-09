الرئيس مون يشير إلى إمكانية عقد قمة غير رسمية أخرى بين الكوريتين

أشار الرئيس الكوري "مون جيه إين" إلى إمكانية عقد قمة غير رسمية أخرى بين الكوريتين.

جاء ذلك في اجتماع عقده الرئيس "مون" مع مساعديه أمس الاثنين، حيث قال إن للجولة الثانية من محادثات القمة بين الكوريتين مغزى خاصا على اعتبار أنها عقدت دون اتخاذ إجراءات معقدة ومن خلال الاستغناء عن الشكليات.

وكان الرئيس "مون جيه إين" قد التقى مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" يوم السادس والعشرين من شهر مايو الجاري في جناح التوحيد الواقع في الجزء الشمالي من قرية الهدنة الحدودية "بان مون جوم"، وهو ما يعنى أن الرئيس "مون" قام بزيارة لكوريا الشمالية.

وجاء هذا اللقاء بعد شهر من عقد أول محادثات قمة بين الجانبين يوم السابع والعشرين من شهر أبريل الماضي في بيت السلام الواقع في الجزء الجنوبي من "بان مون جوم".

وتبين أن الجولة الثانية من محادثات القمة بين الكوريتين عقدت بناء على طلب تقدم به الزعيم الشمالي فور إعلان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن إلغاء القمة المرتقبة معه، التي كان مقررا لها يوم الثاني عشر من شهر يونيو القادم.

وتجدر الإشارة إلى أن القمة بين الكوريتين هذه المرة تم عقدها بشكل سري ودون اتخاذ أي إجراءات مسبقة ليتمكن القائدان من بحث القضايا الملحة العاجلة دون ضياع للوقت.

وقال الرئيس "مون" إنه من المحتمل عقد لقاءات مماثلة أخرى مع الزعيم "كيم" في المستقبل، داعيا مساعديه إلى اتخاذ التدابير المسبقة اللازمة لمنع حدوث فراغ في مهام رئيس الدولة والقيادة العسكرية في أثناء حضوره اللقاءات مع الزعيم الشمالي خارج البلاد.

