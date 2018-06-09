دخل التحويل يتجاوز دخل العمل لدى محدودي الدخل

أصبح دخل التحويل لدى محدودي الدخل أكبر من دخل عملهم. وهذا يعني أنهم يكسبون نقودا أكثر من تلقي الدعم الحكومي مقارنة بما يتلقون من أجر مقابل القيام بالعمل.

جاء ذلك في تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية، حيث أوضحت أن متوسط دخل التحويل الشهري للـ20% الأقل دخلا قد بلغ 597 ألف وون في الربع الأول من هذا العام بينما بلغ متوسط دخول العمل لديهم 472 ألف وون، اي أقل بـ125 ألف وون.

تجدر الإشارة إلى أن تجاوز دخل التحويل لدخل العمل يجيء لأول مرة منذ بدء إجراء الإحصاءات ذات الصلة في عام 2003. ويشير دخل التحويل إلى الدخل المقدم من قبل الحكومة أو الأسرة دون القيام بأنشطة منتجة. وينقسم دخل التحويل إلى دخل التحويل العام ودخل التحويل الخاص. ويشير دخل التحويل العام إلى المعاشات الوطنية والأساسية وأجور ضمان الحياة الأساسية، بينما يشير دخل التحويل الخاص إلى تكلفة المعيشة التي يقدمها الأبناء إلى آبائهم وغيرها.

وسجل دخل التحويل لمحدودي الدخل أعلى زيارة على الإطلاق خلال الربع الأول من هذا العام ليبلغ 21.6%. ويرى الخبراء أن هذه الظاهرة ناتجة بشكل طبيعي عن سياسة النمو القائم على أساس الدخل التي تنفذها حكومة الرئيس الحالي "مون جيه إين".

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة تنفذ سياسات تستهدف رفع الحوافز المالية للعمل ودعم تكاليف استئجار البيوت للشباب والأزواج الجدد في هذا العام بهدف تعزيز قاعدة دخل محدودي الدخل.

ولكن انخفض دخل العمل بنسبة 13.3% في هذا العام بالمقارنة مع العام الماضي الذي بلغ متوسط دخول العمل فيه 545 ألف وون، ليسجل أقل مستوى له. وأشارت الحكومة إلى أن أسباب ذلك ترجع إلى زيادة عدد أرباب الأسر الذين تتجاوز أعمارهم سبعين عاما، وتدهور التوظيف في مجال الوظائف المؤقتة واليومية نتيجة لركود الخدمات وغيرها من الأسباب. ولكن يرى بعض الخبراء أن الارتفاع الحاد في الحد الأدنى للأجور هو الذي تسبب في انخفاض متوسط دخول العمل لمحدودي الدخل، مشيرين إلى أنه أدى إلى تقليص التوظيف في مجال الوظائف المؤقتة واليومية وانخفاض أوقات العمل.

ويقول الخبراء أيضا إن ارتفاع دخل التحويل له جوانب إيجابية وسلبية في آن واحد. ومن أهم الجوانب الإيجابية تحسين جودة معيشة محدودي الدخل نتيجة لارتفاع دخلهم. ولكن إذا استمرت ظاهرة تجاوز دخل التحويل لدخل العمل لفترة طويلة فستنخفض إرادة العمل.

