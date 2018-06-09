استئناف الحوار بين الكوريتين

عاد الحوار بين الكوريتين إلى مساره من خلال تحديد وتبادل قوائم بأسماء وفديْهما إلى المباحثات عالية المستوى المقرر عقدها في منطقة "بان مون جوم" الحدودية بعد غد الجمعة، الأول من يونيو. ويتكون وفد الجنوب الذي يرأسه وزير التوحيد "جو ميونغ كيون"، من: "كيم جونغ يول" النائب الثاني لوزير لوزارة الأراضي والنقل، و"روه تيه كانغ" النائب الثاني لوزير الثقافة والرياضة والسياحة، و"كيم نام جونغ" مدير إدارة سياسات التوحيد في وزارة التوحيد، و"آن مون هيون" المستشار في مكتب رئيس الوزراء. أما وفد الشمال الذي يرأسه رئيس لجنة التوحيد السلمي لأرض الوطن "لي سون كوان"، فيتكون من: "كيم يون هيوك" نائب وزير السكك الحديدية، و"وون كيل أو" نائب وزير الرياضة، و"بارك يونغ إيل" نائب رئيس لجنة التوحيد، و "بارك ميونغ تشول" نائب رئيس لجنة التعاون الاقتصادي القومي.

يذكر أن المباحثات عالية المستوى كان من المقرر عقدها يوم السادس عشر من هذا الشهر إلا أنها لم تعقد نتيجة لإلغائها بواسطة كوريا الشمالية من طرف واحد.

ومن المتوقع أن تناقش المباحثات القادمة سبل تنفيذ ما اتفق عليه في بيان "بان مون جوم" الصادر يوم السابع والعشرين من شهر أبريل الماضي.

ومن بين أهم موضوعات المباحثات: التعاون الاقتصادي بين الكوريتين، بما في ذلك ربط السكك الحديدية، ولم شمل الأسر المشتتة في عيد الاستقلال الذي سيصادف الخامس عشر من شهر أغسطس، وتنظيم حدث مشترك بين الكوريتين تذكيرا ببيان الخامس عشر من يونيو. وأيضا من المقرر أن يتم في المباحثات مناقشة إنشاء مكتب مشترك للاتصالات بين الكوريتين، وموضوع المشاركة المشتركة في دورة الألعاب الأولمبية الآسيوية.

ومن المتوقع أن يتم في المباحثات تحديد موعد اجتماع لهيئتي الصليب الأحمر الكوريتين من أجل الاستعداد سريعا لعقد جولة للم شمل الأسر المشتتة في عيد الاستقلال، وأيضا تحديد جدول أعمال المباحثات العسكرية بين الكوريتين بغية تخفيف التوتر.

وتترجم مشاركة نائب وزير السكك الحديدية ونائب رئيس لجنة التعاون الاقتصادي من كوريا الشمالية إلى إرادتها تعزيز التعاون الاقتصادي مع الجنوب. كما تشير مشاركة نائبي وزير الرياضة من الجانبين إلى الاستعداد لدورة الألعاب الآسيوية التي ستقام في أغسطس.

