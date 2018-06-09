إغلاق مصنع جنرال موتورز في كون سان اليوم

أغلق مصنع شركة جنرال موتورز الأمريكية لإنتاج السيارات في مدينة كون سان الكورية اليوم بعد أن ظل ينتج سيارات على مدار 22 عاما، أي منذ عام 1996.

وكان فرع شركة جنرال موتورز في كوريا قد أعلن عن إغلاق المصنع بحجة إعادة الهيكلة للتغلب على الصعوبات الإدارية يوم 13 من شهر فبراير الماضي. وبعد ذلك أعربت جنرال موتورز عن إمكانية الانسحاب الكامل من كوريا.

ولكن بعد تجاذبات كثيرة تم التوصل إلى اتفاق على قيام الشركة باستثمار إضافي وتقديم الحكومة الكورية دعما لها، بحيث تسير الشركة في مسارها الطبيعي. ولكن لم يتضمن الاتفاق بين العمال والشركة أو العقد الأساسي لتطبيع الإدارة أي بنود حول إغلاق مصنع كون سان أو طرق استخدامه، مما أدى إلى إغلاقه في النهاية.

وعندما أعلنت الشركة عن إغلاق المصنع، كان حوالي ألفي عامل يعملون فيه، وبعد ذلك قرر الكثير منهم ترك الشركة، بحيث صار يعمل في ذلك المصنع 612 عاملا. ثم قررت الشركة توزيع مائتي عامل منهم على بعض المصانع الموجودة في أرجاء البلاد، وتنوي توزيع 400 آخرين عند ظهور وظائف شاغرة في المصانع الأخرى.

ويقول الخبراء إن إغلاق مصنع كون سان وجه ضربة مؤثرة لاقتصاد تلك المنطقة، حيث كان يعمل فيه حوالي 12 ألف شخص بصورة دائمة سنويا، ويسهم بنسبة 50% تقريبا من صادرات كون سان. وبالتالي قام ذلك المصنع بدور كبير في ازدهار اقتصاد تلك المنطقة جنبا إلى جنب مع مصنع هيون ديه لبناء السفن الذي افتتح في عام 2009. وبلغ حجم إنتاج هذين المصنعين 12 تريليون وون سنويا، وهو ما يعادل 43% من إجمالي قيمة صادرات مقاطعة شمال جولا. ولكن أغلق مصنع كون سان لبناء السفن نتيجة لإعادة الهيكلة، ثم أغلق مصنع كون سان للسيارات أيضا. وبالتالي فإنه من غير المبالغ فيه القول إن اقتصاد مقاطعة شمال جولا تعرض لضربة كبيرة وأن اقتصاد منطقة كون سان قد تدهور بالفعل.

ومن جانبها قررت الحكومة الكورية تخصيص منطقة كون سان كمنطقة خاصة تعاني من أزمة توظيف وأزمة صناعية، وهو ما يعني أنه سيتم تقديم دعم حكومي شامل للشركات المتعاونة مع المصنعيْن المُغلقين والتجار الصغار حولهما.

