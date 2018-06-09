بدء الحملات الرسمية للانتخابات المحلية اليوم

بدأت اليوم الحملات الدعائية الرسمية للانتخابات المحلية والانتخابات البرلمانية التكميلية التي ستجرى معا يوم 13 من شهر يونيو القادم. وتنتهي الفترة الرسمية للحملات الدعائية في منتصف يوم 12 من نفس الشهر.

وتكتسب الانتخابات القادمة أهمية كبيرة لأنها ستجري في مختلف أرجاء البلاد لأول مرة منذ انطلاق حكومة الرئيس "مون جيه إين".

وخلال الانتخابات المحلية سيتم انتخاب 4 آلاف و16 مرشحا، وهم 17 كرؤساء للحكومات المحلية، و17 كمديرين للشؤون التعليمية، و824 كأعضاء في مجالس الحكومات المحلية، وألفين و927 كأعضاء في مجالس البلديات، و5 كأعضاء في مجلس التعليم في جزيرة جيجو.

بالإضافة إلى ذلك سيتم انتخاب 12 نائبا في الانتخابات البرلمانية التكميلية التي ستجرى في نفس اليوم، وهو ما إلى أن يطلق عليها اسم "انتخابات عامة مصغرة". ولهذا فمن المتوقع أن تشهد البلاد معركة انتخابية شرسة.

ويرى معظم المحللين أن الأوضاع في أوائل الحملات الانتخابية أفضل للحزب الديمقراطي الحاكم مشيرين إلى أن الأحزاب المعارضة تعمل على ملاحقة الحزب الحاكم المتفوق.

ويستهدف الحزب الديمقراطي الحاكم الفوز بأكثر من 9 من بين إجمالي سبعة عشر من مناصب رؤساء الحكومات المحلية، والحصول على أكثر من 7 من بين إجمالي 12 مقعدا برلمانيا في الانتخابات البرلمانية التكميلية. ومن جانبه يستهدف حزب "كوريا الحرة" المعارض الرئيسي الفوز بأربعة مناصب على الأقل في انتخابات رؤساء الحكومات المحلية.

أما حزب "الإصلاح الجديد" المعارض فيستهدف ترسيخ صورة الإصلاح والاعتدال الخاصة به من خلال تحقيق نتائج ممتازة في مدينتي سيول وديغو، بينما يستهدف حزب "الديمقراطية والسلام" الفوز بمقعد منطقة "هونام" الواقعة في جنوب غرب البلاد في انتخابات رؤساء الحكومات المحلية . أما حزب "العدالة" فيستهدف الفوز باثنين أو أكثر في انتخابات رؤساء الحكومات المحلية واحتلال المركز الثاني في المنطقة المحيطة بالعاصمة من حيث نسبة تأييد الأحزاب.

وبالنسبة للحملات الانتخابية لمنصب عمدة سيول، والتي تجذب أكبر اهتمام، فقد انطلقت في ظل تنافس ثلاثة مرشحين رئيسيين.

وفي البداية يبدو أن المرشح "بارك وان سون" وهو عمدة سيول الحالي التابع للحزب الحاكم يحتل مكانة أفضل، بينما يسعى المرشح "كيم مون سو" التابع لحزب الحرة المعارض الرئيسي والمحافظ السابق لمقاطعة كيونغ كي، والمرشح "آن تشول سو" التابع لحزب "الإصلاح الجديد" والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية الماضية، إلى ملاحقة المرشح بارك ملاحقة شرسة.

