رئيس المحكمة العليا يتعهد بإجراء إصلاحات داخلية

أصدر رئيس المحكمة العليا "كيم ميونغ سو" بيانا أمس الاثنين قدم فيه اعتذارا للشعب عن المزاعم حول إساءة استخدام السلطة القضائية في أثناء إدارة الرئيسة السابقة "بارك كون هيه".

وقال إنه سيستطلع آراء القضاة قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن رفع دعوى قضائية ضد المتورطين في المزاعم.

جاء إصدار هذا البيان بعد ستة أيام من أن كشف فريق التحقيقات الداخلي التابع للمحكمة العليا يوم الاثنين الماضي عن نتائج تحقيقاته التي استمرت 64 يوما حول استخدام السلطة القضائية بشكل غير شرعي.

الجدير بالذكر أن رئيس المحكمة العليا السابق "يانغ سونغ تيه" قد تم اتهامه بالتواطؤ بشكل غير شرعي مع إدارة الرئيسة السابقة "بارك" لإبقاء القضاة الذين ينتمون إلى اليسار ضمن قوائم سرية.

بالإضافة إلى ذلك، قام مكتب إدارة المحكمة بتقديم مزايا للدعاوى القضائية التي تهتم بها حكومة الرئيسة السابقة "بارك كون هيه" مقابل الحصول على دعم منها في تطبيق نظام محكمة الاستئناف الذي كانت تستهدفه المحكمة العليا لتخفيف حجم أعمالها.

وكان فريق التحقيقات قد أجري تحقيقاته في شهر أبريل من العام الماضي عندما كان رئيس المحكمة العليا السابق "يانغ" في منصبه، وأشارت نتائج التحقيقات إلى عدم تورط "يانغ" في المزاعم. ولكن بعد تنصيب "كيم ميونغ سو" رئيسا جديدا للمحكمة العليا تم تشكيل فريق تحقيقات داخلي في شهر نوفمبر من العام الماضي لإعادة التحقيقات في تلك المزاعم.

وقال رئيس المحكمة العليا "كيم" إنه سيقوم بإصلاح مكتب إدارة المحكمة الذي يعتبر عنصرا رئيسيا في تلك المزاعم، وأنه سيتم فصل المكتب عن المحكمة العليا ونقل مقره إلى خارج المحكمة.

ومن المتوقع أن يتم استعراض موضوع إصلاح مكتب إدارة المحكمة العليا خلال اجتماع سيعقد يوم الحادي عشر من يونيو الجاري بمشاركة جميع القضاة.

