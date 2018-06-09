الحكومة الكورية تنفق أموالا إضافية لمواجهة مشكلة انخفاض المواليد

من المتوقع أن تواصل الحكومة الكورية تنفيذ سياساتها المالية التحفيزية من خلال ضخ أموال إضافية لمواجهة مشكلة انخفاض المواليد وزيادة الشيخوخة وخلق وظائف جديدة.

وعقد الرئيس الكوري "مون جيه إين" أمس الخميس اجتماعا للاستراتيجية المالية الوطنية لمناقشة خطة السياسات المالية متوسطة المدى خلال الفترة من عام 2018 وحتى عام 2022.

الجدير بالذكر أن اجتماعات الاستراتيجية المالية الوطنية تعقد سنويا قبل وضع خطة لميزانية العام المالي الجديد.

وأكد الرئيس الكوري "مون جيه إين" في كلمة ألقاها في اجتماع الأمس على ضرورة تنفيذ سياسات مالية تستهدف التغلب على الصعوبات التي تواجهها البلاد نتيجة لزيادة البطالة وانخفاض النمو الاقتصادي وظاهرة استقطاب الثروات وانخفاض معدل المواليد، بالإضافة إلى زيادة الشيخوخة، مشيرا بذلك إلى أن الحكومة ستنتهج سياسات مالية توسعية.

ويشار إلى أن معدل زيادة حجم الإنفاق الحكومي منذ بداية هذا العام وحتى الآن قد بلغ 7.1%.

وبموجب خطة السياسات المالية متوسطة المدى خلال الفترة من عام 2017 وحتى عام 2011، من المتوقع أن يبلغ هذا المعدل 5.7% في العام القادم، وأن يزيد عن 5% بقليل خلال العامين التاليين.

واتفق المشاركون على إجراء دراسة حول إمكانية رفع معدل زيادة الإنفاق المالي من المعدل السنوي المخطط له ليكون في نفس مستوى هذا العام أو أعلى منه.

كما اتفقوا على إيجاد حل جذري للصعوبات التي تواجهها البلاد من خلال تنفيذ سياسات تحفيز مالي حتى بعد العام القادم، وهو ما يدل على عزم الحكومة الكورية الاستمرار في تنفيذ السياسات الاقتصادية التي تقودها الزيادة في الدخل الفردي.

الجدير بالذكر أن هذه السياسات تثير جدلا حول فاعليتها على اعتبار أن ارتفاع الحد الأدنى للأجور الذي يستهدف زيادة الدخل الفردي أصبح يؤثر سلبا على خلق وظائف جديدة مما أدى إلى انخفاض دخل الطبقة ذات الدخل المنخفض.

