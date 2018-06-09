حجم الاستثمارات الأجنبية في سوق كوسداك التقني يسجل أعلى مستوياته

سجل حجم المشتريات الأجنبية من الأسهم الكورية في سوق "كوسداك" التقني في شهر مايو الماضي أعلى مستوياته منذ 14 عاما.

وطبقا لتقرير صادر عن البورصة الكورية اليوم الاثنين، بلغ حجم أسهم سوق "كوسداك" التقني التي اشتراها المستثمرون الأجانب خلال شهر مايو الماضي 534.8 مليار وون، وتعتبر هذه القيمة الأعلى منذ شهر أبريل من عام 2004 ، وثالث أعلى مستوياتها في تاريخ سوق "كوسداك" التقني.

وأشار التقرير إلى أن حجم الأسهم التي باعها مستثمرون كوريون من القطاع الخاص يبلغ 180.4 مليار وون، ومن المؤسسات 171 مليار وون، خلال نفس الفترة.

ومن بين أكثر الأسهم شراء من قبل المستثمرين الأجانب: أسهم شركات الأدوية، ومنها شركات "إيتش إل بي" و"سيلتريون" و"بيروميد" و"ميديتوكس"، والتي انخفضت أسعار أسهمها في الآونة الأخيرة.

وتوقع المراقبون الاقتصاديون أن تشهد سوق "كوسداك" ارتفاعا خلال النصف الثاني من هذا العام خاصة خلال الربع الرابع منه، حيث يتوقع تحطيم الرقم القياسي لمؤشر "كوسداك" الذي تم تسجيله في شهر يناير الماضي، وهو 920 نقطة، وربما قد يتجاوز حد الـ1000 نقطة بعد شهر سبتمبر القادم.

