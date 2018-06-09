سيول وواشنطن تتفقان على دعم الجهود الهادفة إلى نزع السلاح النووي

بدأ الجيشان الكوري والأمريكي تقديم دعمهما الكامل لإنجاح محادثات القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، حيث اتفق وزير الدفاع الكوري "سونغ يونغ مو" مع نظيره الأمريكي "جيمس ماتيس" على دعم الجهود الدبلوماسية الهادفة لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وجاء هذا الاتفاق في اجتماع عقد بينهما في سنغافوره على هامش قمة الأمن الآسيوية السابعة عشرة لحوار "شانغريلا" السنوي.

كما اتفق الوزيران على إجراء مناورات عسكرية مشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بشكل أخف مما هو عليه بشرط أن تتخذ كوريا الشمالية إجراءات لنزع سلاحها النووي بعد القمة بينها وبين الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الدفاع الكورية إن المناورات المبسطة لا تعنى التوقف عن إجراء المناورات بل تعنى تخفيف الأنشطة الترويجية لهذه المناورات.

وأضافت أن نشر الأسلحة الاستراتيجية الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية سيتم كما هو مقرر بناء على الخطة السنوية، مشيرة إلى احتمال ألا يتم الإعلان عن تفاصيل الخطة.

الجدير بالذكر أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجريان ثلاث مناورات عسكرية مشتركة سنويا، وهي مناورات "الحل الأساسي" و"فرخ النسر" و"أولتشي حماة الحرية".

وقال مسؤول في وزارة الدفاع الكورية إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الاجتماع بين وزيري الدفاع الكوري والأمريكي سيتم تنفيذه دون أن تتغير، مؤكدا على عدم حدوث أي تغيير في علاقة التحالف بين سيول وواشنطن .

ولكن يرى بعض المراقبين أن تصريح المسؤول يشير إلى إمكانية حدوث تغيير في نشر الأسلحة الاستراتيجية الأمريكية والمناورات العسكرية المشتركة بين سيول وواشنطن.

وعلى صعيد آخر، أدانت كوريا الشمالية مشاركة كوريا الجنوبية في تدريبات عسكرية مع الولايات المتحدة .

وفي الواقع، لم توجه كوريا الشمالية إدانة بشأن التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في محادثات القمة الأخيرة بين الكوريتين، لكنها ألغت المباحثات رفيعة المستوى مع الجنوب التي كانت مقررا لها يوم السادس عشر من مايو الماضي احتجاجا على المناورات الجوية المشتركة بين سيول وواشنطن

بالإضافة إلى ذلك، أدانت صحيفة "رودونغ شينمون" الناطقة باسم حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية مشاركة كوريا الجنوبية في تدريبات "ريم باسيفيك" متعددة الجنسيات ومناورات "أولتشي حماة الحرية".

