ماتيس: وضعية القوات الأمريكية لن تطرح للنقاش خلال قمة سنغافوره

نفى وزير الدفاع الأمريكي "جيمس ماتيس" مجددا احتمال تخفيض حجم القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية، حيث أكد أن القوات الأمريكية لن يتم ترحيلها إلى مكان آخر.

جاء ذلك في تصريح أدلى به "ماتيس" للصحفيين يوم الأحد الماضي وهو في طريق عودته إلى الولايات المتحدة بعد حضوره حوار "شانغريلا" الذي أقيم في سنغافوره، حيث أضاف أن مسألة القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية لن تكون مطروحة للمناقشة في القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".

وأكد أن القوات الأمريكية موجودة في كوريا الجنوبية لأغراض أمنية، مشيرا إلى إمكانية إجراء دراسة حول وضعية القوات الأمريكية بعد خمس سنوات أو عشر سنوات بشرط أن يشهد الوضع في شبه الجزيرة الكورية تغييرا. كما أكد أيضا أن هذه القضية كانت وستكون قائمة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة فقط.

الجدير بالذكر أن سحب القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية أو تخفيض حجمها يعتبران أمرين يتم ذكرهما كلما يتم تناول القضايا المتعلقة بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

ويرجع السبب في ذلك إلى أن كوريا الشمالية تقول إن كوريا الجنوبية تحت مظلة الحماية النووية الأمريكية، ومن ثم تدعو الولايات المتحدة إلى سحب أو تخفيض حجم قواتها الموجودة في كوريا الجنوبية إذا أدارت نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وقال وزير الدفاع الأمريكي "جيمس ماتييس" إن حوار شانغريلا في سنغافوره قد تركز على نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية فقط.

