البيت الأبيض: القمة بين ترامب وكيم في الساعة 9 صباح 12 يونيو

أعلن البيت الأبيض الأمريكي أن القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" ستعقد في الساعة التاسعة صباحا من يوم الثاني عشر من يونيو بتوقيت سنغافوره.

وقالت المتحدثة باسم الببيت الأبيض "سارا ساندرز" في موجز صحفي أمس الاثنين إن الترتيبات لمحادثات القمة بين "ترامب" و"كيم" تسير على قدم وساق.

والشيء المثير للاهتمام هو أن المتحدثة "ساندرز" قد استخدمت تعبير "أول لقاء" بين "ترامب" و"كيم".

وكان الرئيس الأمريكي "ترامب" قد وصف يوم الجمعة الماضي قمة سنغافوره بأنها "عملية تتكلل بالنجاح"، مؤكدا أنه لم يقل أبدا إن الأمور ستحل في اجتماع واحد.

وأضافت المتحدثة "سارا ساندرز" أن الوفد الأمريكي الموجود الآن في سنغافوره يضع اللمسات النهائية على التحضيرات للقمة الأمريكية الكورية الشمالية وسيبقى هناك حتى بدء القمة.

كما قالت إنه تم إحراز نتائج إيجابية وذات مغزى في المفاوضات التي جرت بين الوفدين الأمريكي والكوري الشمالي في قرية الهدنة الحدودية "بان مون جوم".

تجدر الإشارة إلى أن مفاوضات سنغافوره تركز على التحضير لبروتوكول القمة والحراسة الأمنية، بينما تتركز مفاوضات بان مون جوم على الموضوعات التي سيتم تناولها في القمة المرتقبة.

وتشير تصريحات "ساندرز" إلى أن الولايات المتحدة وكوريا الشمالية تمكنتا من تضييق الفجوة في وجهتي نظرهما بشأن الطريقة التي سيتم من خلالها نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وعلى صعيد آخر، طلب الحزب الديمقراطي الأمريكي من ترامب عدم رفع العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية قبل إخلائها من الأسلحة النووية والصواريخ.

وفي رسالة بعث بها القادة الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى "ترامب"، وضعوا شروطا مسبقة لرفع العقوبات، وهي: تفكيك الأسلحة النووية والبيولوجية، والتوقف عن إنتاج مادة اليورانيوم والبلوتونيوم لأغراض عسكرية، والتفكيك الدائم لمواقع التجارب النووية والبنى التحتية المستخدمة في إنتاج أسلحة نووية، والتوقف عن تجارب إطلاق صواريخ باليستية وتفكيكها.

وفي هذا الخصوص، قالت المتحدث باسم البيت الأبيض إنه لم يطرأ أي تغيير في موقف الحكومة الأمريكية بشأن فرض عقوبات على كوريا الشمالية.

