كوريا تحتفل بيوم الشهداء الـ63

أقيمت صباح اليوم مراسم للاحتفال بيوم الشهداء الثالث والستين في مجمع مقابر الشهداء الوطني في مدينة ديجون. وتم تنظيم المراسم في مجمع الشهداء في ديجون وليس في سيول، لأول مرة منذ 19 عاما.



وحضر المراسم حوالي 10 آلاف شخص بمن في ذلك أسر الشهداء وممثلو مختلف الأطياف الاجتماعية والسياسية. وبدأت المراسم بتقديم التحية إلى الشهداء ثم مراسم لتكريمهم. وفي الساعة العاشرة صباحا وقف الجميع دقيقة واحدة في صمت، مع إطلاق صوت صفارة في مختلف أرجاء البلاد. وبعد ذلك قامت الممثلة "هان جي مين" بتلاوة قصيدة بعنوان "نتمنى إحلال السلام الأخضر"، كتبتها الراهبة الكاثوليكية "لي هيه إين"، بينما قام المطرب "تشيه بيك هو" بأداء أغنية بعنوان "أغنية الجندي العجوز"، كما تم تقديم شهادات وطنية إلى أسر الجنود ورجال الشرطة ورجال الإطفاء الذين لقوا مصرعهم في أثناء أدائهم لمهامهم.



من ناحية أخرى أقيمت مختلف المراسم الخاصة بيوم الشهداء في مجمع سيول الوطني للشهداء وفي مختلف أرجاء البلاد تحت إشراف 17 مدينة كبرى ومقاطعة، و226 إدارة مدينة ومنطقة.



وجرت مراسم هذا العام تحت شعار "428030، نذكر أسماءكم باسم جمهورية كوريا". ويشير الرقم 428030 إلى إجمالي عدد المدفونين في 10 مجمعات وطنية للمقابر في مختلف أنحاء البلاد.



واستهدفت المراسم في مجمع ديجون للشهداء إظهار تضحيات الذين قدموا أرواحهم من أجل الوطن. وأوضحت وزارة رعاية الشهداء أن مجمع ديجون يضم معظم المقابر الخاصة بالشهداء الذين توفوا في الآونة الأخيرة.



وفي كلمة ألقاها خلال المراسم، قال الرئيس الكوري "مون جيه إين" إنه زار مقابر المجهولين وأكد على أن جمهورية كوريا لن تنساهم أبدا، بل ستذكرهم حتى النهاية.



وتعهد مون ببذل الجهود لاكتشاف رفات الجنود في المنطقة منزوعة السلاح بعدما تتحسن العلاقات بين الكوريتين، مشيرا إلى أنه يمكن في هذا السياق اكتشاف رفات جنود أجانب من الذين شاركوا في الحرب الأهلية الكورية. كما أكد على أنه سيواصل عمليات الاستكشاف حتى يتم العثور على آخر جثة من جثث الجنود الذين قتلوا في الحرب الأهلية الكورية.